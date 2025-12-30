陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

▲李男向多名好友傳送淫穢影片。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國內蒙古一名李姓男子日前在微信私聊中，轉傳458部淫穢影片，遭判刑6個月。當地法院認定，李男的行為已構成傳播淫穢物品罪，即便未牟利、僅限於好友之間傳送，也不屬於法律灰色地帶。

據《紅星新聞》報導，中國裁判文書網近日公布，內蒙古自治區鄂倫春自治旗人民法院一審判決書。被告李男於2023年2月至2025年5月期間，透過微信向多名好友傳播涉淫穢影片共458個，其中經鑑定有114個屬於不重複的淫穢影片。

判決書指出，案件移送後，鄂倫春自治旗公安局依法對涉案影片進行鑑定，確認其中114個影片屬於淫穢物品。李男到案後，對公訴機關指控的事實與罪名均不持異議，表示自願認罪認罰。

▲李男遭法院判處6個月有期徒刑。（示意圖／CFP）

法院審理認為，李男雖非以牟利為目的，但利用即時通訊軟體向他人傳播淫穢影片，傳播數量遠超入罪標準，其行為已觸犯刑法，構成傳播淫穢物品罪，依法應予懲處，最終判處有期徒刑6個月，扣押物品由扣押機關依法處理。

另經查明，李男於2025年6月4日，還曾因故意裸露生殖器官，被公安機關處以行政拘留十日，相關情節亦被法院納入量刑考量。

案件曝光後，不少網友關注「私聊內容如何被發現」。法律界人士指出，公安機關並不會對個人私聊進行常態化監控，相關案件通常來自三種途徑，包括接收方舉報、平台風控系統識別異常高頻傳播行為，以及在其他案件偵辦過程中牽出的線索。警方調取聊天紀錄，須依法取得相應法律文書，並非隨意介入私人通訊。

法律人士也提醒，無論是否公開、是否牟利，只要達到一定數量或情節嚴重，即使是在私下聊天中傳播淫穢影片，仍可能構成刑事犯罪，民眾切勿誤以為「私下傳傳沒事」。