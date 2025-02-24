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昔阿扁未獲准出席岳母告別式！是否核准柯文哲？　北所曝一關鍵

▲▼前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨前主席柯文哲因於台北市長任內，涉犯京華城容積率等案，被羈押禁見中。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲因涉京華城等案、被羈押禁見於台北看守所至今，柯父柯承發日前過世，柯家近期不斷喊話讓柯出席父親的告別式，柯妻陳佩琪今（24日）更質疑「法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎？」據悉，北所不排除讓柯比照前例出席父親告別式，但柯家至今尚未提出申請，仍停留於空談。

在押被告或受刑人依《羈押法》規定，在自己祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶的父母喪亡時，申請戒護返家探視，俗稱「奔喪」。

嘉義市議員戴寧2022年因涉貪被羈押禁見期間，同年3月20日，戴父過世，戴寧3天後獲准戒護奔喪，戴著手銬腳鐐在父親靈堂前跪爬祭拜，監所挨批不近人情，戴寧同年4月8日再獲准出席父親告別式，這次沒佩戴任何戒具。

此外，前總統陳水扁因犯龍潭購地弊案判刑定讞、在位於桃園的台北監獄服刑期間，2012年1月6日被戒護到台南新營出席過世岳母吳王霞的頭七儀式，阿扁未佩戴手銬腳鐐，一路三跪九叩進靈堂。

但阿扁沒獲准出席4天後（10日）岳母的告別式，僅見扁嫂吳淑珍率子女陳致中、陳幸妤等家屬在場，當天公祭儀式由時任台南市長賴清德擔任「點主官」。

監所處理收容人奔喪事宜，首重戒護安全，阿扁到岳母靈前奔喪，警方出動逾600位警力沿途戒備，更派12人貼身緊跟阿扁，以防聚集的群眾出亂子，北監當時不同意阿扁出席岳母告別式，理由也是基於安全考量，對其他收容人的奔喪申請，通常也避開人潮最多的告別式當天。

▲陳佩琪想念柯文哲。（圖／翻攝臉書）

▲陳佩琪（左）PO文喊話讓在押的丈夫柯文哲（右）出席柯父告別式。（圖／翻攝臉書）

陳佩琪今在臉書PO文表示，「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？ 法律有規定被羈押者不能參加父親（意指柯承發）的告別式嗎？」、「父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？我們沒要特權， 我們要司法公平的對待。」等語。

據悉，北所至今尚未收到柯家替柯文哲申請出席父親的告別式，但媒體報導柯父告別式訂於下月（3月）10日上午在新竹市舉辦，訃聞也已公布，柯文哲在押期間，3度被戒護探視住院父親，北所不排除比照戴寧的例子，讓柯出席父親告別式，一旦決定，勢必要請警方協助維安，也會通知審理京華城案的台北地院掌握狀況。

但柯家還沒申請，柯文哲本人被禁見，也無法取得父親死亡證明、訃聞等文件自行申請，所以目前停留於空談階段，北所今回應會「審慎評估探視安全及羈押(或行刑)秩序維護，決定返家日期，以兼顧司法公正及人倫關懷之制度目的」、「目前此案當事人(收容人或家屬)，均未提出申請，針對相關評論或意見均予尊重」。北院訂於下月4日起，以每周1次的頻率密集審理京華城等案。

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