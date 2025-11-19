「小雪」要來了！　「最強黃金10分開運法」曝

▲進入小雪節氣，代表天氣越來越寒冷。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣「小雪」將於周六登場，命理師柯柏成分享，「最強黃金10分鐘開運接水納財法」，有助於增強財運與智慧，將新的好運與財氣內化為自身能量。

柯柏成在臉書說，2025年小雪交節氣時間為陽曆11月22日上午9時35分18秒，農曆2025年十月（大）初三；每年11月22日23日之間，太陽到達黃經240度時為小雪。

柯柏成表示，《月令七十二候集解》有「十月中，雨下而為寒氣所薄，故凝而為雪。小者未盛之辭」；這個時期天氣逐漸變冷，黃河中下游平均初雪期，基本與小雪節令一致在這個節氣之間，雖然開始下雪，一般雪量較小，和霜降的狀況已經不一樣。

柯柏成指出，「小雪」時值陽曆11月下半月，農曆十月下半月，是反映天氣現象的節令；古籍《群芳譜》中，「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，這就是說到小雪節氣天氣逐漸寒冷，降水形式由雨變為雪，但此時由於「地寒未甚」，故雪量還不大，所以稱為小雪。

柯柏成提到，在傳統命理學上，「交節氣」的時刻是天地能量交接、氣場最不穩定的時候，但也是最容易承接新氣運、開啟新階段的契機；在這個精確的時間點進行開運儀式，效果會更加顯著，因此在24節氣的每個交節氣節點，都是天地自然運行的一個特別時間點。

柯柏成說，小雪特有的精準時辰開運法（在9時35分-9時45分交節氣後10分鐘內進行），可以參考看看，這10分鐘是能量最強的「黃金時間」，行動貴在精不貴多。

柯柏成表示，「接水納財」法在9時35分整，準備一杯清水（最好是陰陽水：一半煮開的熱水、一半常溫的冷水，在杯中混合），將水杯朝向北方（小雪節氣屬水，北方為水之方位），靜置10分鐘。

柯柏成指出，在這個過程中，心中默唸「小雪至，寒氣來，水神納財入我懷」；小雪時節水氣旺盛，用水承接當下最純淨的北方水氣，有助於增強財運與智慧，10分鐘後將這杯水喝下，寓意將新的好運與財氣內化為自身能量。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。