國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 多霍塔魯2年前遭前男友殺害。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲34歲女子多霍塔魯（Tatiana Dokhotaru）2年前遭前男友札亞特（Danny Zayat）殺害，她曾報警稱對方「想殺死我」，但警方逾20小時後才姍姍來遲，而她早已慘死家中。札亞特判決結果近日出爐，將被監禁至少18年。

根據news.com.au，多霍塔魯在生前最後一通求救電話中告訴911接線員，「我的前男友在這，他想殺死我……他在揍我」，但通話突然中斷，因為札亞特將她的手機從22樓公寓的陽台丟下。監視器畫面顯示，短短3分鐘後札亞特便跑出大樓，還偷走她的積蓄。

警方接獲報案3小時後抵達現場，但因無法追蹤到報案人具體樓層和位置而離開。法官法根（Desmond Fagan）宣判時嚴厲指出，「他們未能進入大樓任何部分，也未獲得任何關於報案人位置或情況的進一步資訊就離開了。」

警方直到隔天晚間7點前才再次返回多霍塔魯住處，但仍無法透過電話或大樓對講機聯絡上她，最終在接獲報案約20小時後才進入公寓，發現她陳屍沙發上。當時札亞特重返現場，假裝自己才剛發現多霍塔魯遇害，當場崩潰大哭，令檢方痛斥是「鱷魚的眼淚」。

這對情侶從2017年開始交往5年，直到2022年11月多霍塔魯提出分手。調查發現，札亞特自2021年5月開始對她施暴，曾在朋友面前毆打、推倒她。多霍塔魯因此於2022年4月申請暫時禁制令，禁止札亞特騷擾、威脅或攻擊她。

但札亞特收到禁制令後勃然大怒，甚至打電話威脅她，「我要他X的殺了你」，此後他的言語和肢體暴力變本加厲。多霍塔魯2022年底開始新戀情時，札亞特失控狂勒她的頸部，還找上她的新男友對質。

兩人分手幾個月後的2023年4月，札亞特趁多霍塔魯洗澡時偷看她的手機，發現與其他男性的訊息後再次暴怒。多霍塔魯事後向朋友描述，「這絕對是地獄，我的身體還在驚嚇狀態。他朝我臉上吐口水……罵我是骯髒的蕩婦，說等不及要殺死我。」

悲劇發生前一周，多霍塔魯曾懇求札亞特，「丹尼，你需要尋求幫助……在一切太晚以前……你必須這麼做。」札亞特也聲稱他正在接受諮商，但法官找不到任何證據。

5月26日案發當晚，鄰居聽見多霍塔魯公寓傳出巨大撞擊聲、喊叫聲和「很髒的辱罵」。且札亞特犯案後還試圖誤導警方，拍攝多霍塔魯的焦慮和過敏藥物照片，企圖讓警方相信她死於藥物過量。但驗屍報告顯示，她死於頭部鈍器傷害導致的腦出血。

法官宣判時表示，這是一個「控制與操縱的循環」，充滿暴力嫉妒與長期虐待。札亞特至少須服刑18年，最快2043年才有資格申請假釋。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

澳洲新南威爾斯州雪梨邦代海灘14日發生槍擊事件，造成16人死亡，包括1名槍手。為避免悲劇重演，州政府於當地時間22日宣布，將推動全國最嚴格的槍支管制法

