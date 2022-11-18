網友貼假訊息「桃園火拚！被閉路電視拍到」　警：將追究刑責

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（17）日晚間在臉書驚見有網友貼文「聽說桃園有火拚，真假？」警方調查後發現全桃園是昨晚並無發生槍擊案，根據影片上左上角日期疑似遭後製竄改貼上，經全市通報各警察分局調查並無槍擊案發生，且幾個臉書帳戶疑似為一次性假帳號或殭屍帳號。桃警指出，正值選舉期間，出現聳動槍擊案恐危及社會治安且造成人心惶恐，將根據帳戶IP位置通知貼文者到案說明，並追究其刑責。

▲臉書《桃園爆報》昨天有網友貼文「聽說桃園有火拚，真假？」警方調查後發現是假訊息，將追究貼文者刑責。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

桃園警分局指出，有網友在《爆廢公社》、《桃園爆報(二)》、《台灣No.1》等臉書社團，散布桃園發生槍擊案件等不實假訊息，警方今天嚴正聲明與澄清，根據臉書貼文影片，經桃市各分局清查11月17日各轄區並沒有有槍擊等治安事件發生。

此外，根據貼文上影片非常模糊，且無法確認正確發生位置，影片左上方時間疑遭後製竄改貼上，加工手法粗劣。經查貼文帳號ID迄今僅上傳前述疑似聚眾案圖文，研判為假帳號機率較高，帳號使用人疑為使用一次性帳號或是殭屍帳號，意圖以假新聞混淆視聽，企圖營造治安不佳氛圍，涉嫌散布不實訊息，致生民眾恐慌，影響公眾安寧。

▲臉書《桃園爆報》昨天有網友貼文「聽說桃園有火拚，真假？」桃園警方調查後發現是假訊息，將貼文者疑似盜用蝦皮往上網紅照片。（圖／翻攝自臉書）

桃警提醒民眾，勿於網路造謠發布假新聞、假消息，警方將根據網路IP位置通知貼文者到案說明，並追究其刑事責任，恐涉嫌刑法第151條恐嚇公眾罪、社會秩序維護法第63條散布謠言，其中貼文者以「錢雅斐」資料，經查疑似盜用蝦皮網的網紅照片，警方將積極追查貼文者到案說明。

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