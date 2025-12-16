　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共思想指導刊物《求是》登習近平論述　錨定「擴大內需是戰略之舉」

▲▼ 徵求對經濟工作的意見和建議 中共中央召開黨外人士座談會 習近平主持併發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

中共中央思想理論指導刊物《求是》雜誌最新一期刊出中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要論述文章，聚焦「擴大內需」作為中國經濟發展的核心戰略方向。文章指出，在當前國內外環境不確定性升高背景下，擴大內需不僅關係經濟穩定，更攸關經濟安全，並非短期應對措施，而是著眼長遠的戰略之舉，必須成為推動中國經濟長期健康發展的關鍵支點。

據了解，該文章《擴大內需是戰略之舉》是將習近平自2015年10月至2025年10月間，有關「擴大內需」及經濟戰略的相關談話或重要論述的節錄，若與近日舉行的大陸中央經濟工作會議內容相結合，「擴大內需」將仍是2026年的經濟發展重點之一。

文章指出，實施擴大內需戰略，是保持中國經濟長期穩定成長的重要基礎，也是回應人民對美好生活需求不斷提升的現實需要。內需，特別是消費，必須成為拉動經濟增長的主動力與穩定錨，當前關鍵在於補齊內需不足，尤其是消費短板。

文章進一步強調，大國經濟的核心優勢在於內部可循環性，必須牢牢把握擴大內需這一戰略基點，推動生產、分配、流通、消費各環節更多依託國內市場運行。文中指出，擴大內需與擴大開放並不矛盾，內循環越順暢，越有助於吸引全球資源要素，進而加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

文章也直指，總需求不足是當前中國經濟運行面臨的突出矛盾，需加快形成完整內需體系，重點擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求，以及有本金與債務約束的金融需求。其中，促進消費的根本在於穩定就業、完善社會保障制度、優化收入分配結構，持續擴大中等收入群體，穩步推進共同富裕。

在具體政策方向上，文章提出，要建立擴大居民消費的長效機制，讓民眾「有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費」。同時，也要完善投資機制，拓展有效投資空間，適度超前佈局新型基礎設施，加大對高技術產業與戰略性新興產業的投資力度，並持續激發民間投資活力。

文章最後指出，必須將擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合，透過科技創新與制度創新，突破產業供給中的堵點與薄弱環節，提升產業鏈與供應鏈的競爭力與安全性，以高品質、可控的供給來適應既有需求並創造新需求，同時加快破除妨礙全國統一大市場建設的制度障礙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李家超北京述職　感謝習近平重視宏福苑火災

才剛掛沒幾日！　明孝陵「帥版」朱元璋畫像展板被刮傷

台宏有望恢復邦交？陸外交部：台灣濫施「金元外交」

中共思想指導刊物《求是》登習近平論述　錨定「擴大內需是戰略之舉」

中菲南海衝突！菲漁民持長刀拒陸海警　陸控「武裝漁民」碰瓷

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

姚明女兒現身！15歲身高190公分「追上爸爸肩膀」

100元性交易不戴套　中國老人愛滋病感染率攀升

江蘇省委書記：支持台企做供應鏈鏈主　精準嵌入產業鏈

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

李家超北京述職　感謝習近平重視宏福苑火災

才剛掛沒幾日！　明孝陵「帥版」朱元璋畫像展板被刮傷

台宏有望恢復邦交？陸外交部：台灣濫施「金元外交」

中共思想指導刊物《求是》登習近平論述　錨定「擴大內需是戰略之舉」

中菲南海衝突！菲漁民持長刀拒陸海警　陸控「武裝漁民」碰瓷

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

姚明女兒現身！15歲身高190公分「追上爸爸肩膀」

100元性交易不戴套　中國老人愛滋病感染率攀升

江蘇省委書記：支持台企做供應鏈鏈主　精準嵌入產業鏈

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

李進良讚小禎新歡「比大谷翔平有味道」！　虧温昇豪免整大小眼：因為變小了

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

上月才開唱！民歌教父楊弦驟逝　遺孀悲痛發聲：很抱歉

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

大陸熱門新聞

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

中國人慘了！GD首爾演唱會爆「鎮壓黃牛」

100元性交易無套　中國老人愛滋感染率攀升

女子將違禁品藏胸罩內被揪出 哭訴：爸媽知道會打死我

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌　純電款151萬元出清

姚明女兒現身！15歲身高190公分

王丹稱香港已死：下一個就是台灣

飛天茅台酒1天漲價4次　專家：進入快速出清期

百鈔國父像在這裡拍的！　台遊客到訪廣州大元帥府必打卡

六安居民挖到「戰漢青銅劍」

陸「奧客」入住電競酒店2年！工作人員開門傻眼 垃圾堆1公尺高

12／18海南正式封關 形成經貿自由「境內關外」區

更多熱門

相關新聞

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

我國茶商「梨山聚鑫製茶廠」出席第8屆世界茶葉大賽頒獎典禮時，遭不明中方人士嗆「台灣是中國的一省」。對此，外交部發言人蕭光偉今（16日）表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，呼籲中國民眾理性看待，並遵守國際社會文明、禮儀正常規範，避免貽笑國際社會。不過他也坦言，其實自己聽不清楚，中方人士到底是講「Taiwan is providence.」（台灣是天道）還是「Taiwan is a province, part of China.」（台灣是中國的一省）。

「台灣有事」中國告到安理會！

「台灣有事」中國告到安理會！

大國的邊陲　世界的前沿

大國的邊陲　世界的前沿

為守千億營收　Meta容忍中國詐騙廣告猖獗

為守千億營收　Meta容忍中國詐騙廣告猖獗

日媒提問為何制裁岩崎茂？ 陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

日媒提問為何制裁岩崎茂？ 陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

關鍵字：

習近平擴大內需中國經濟戰略雙循環

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面