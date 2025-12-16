中共思想指導刊物《求是》登習近平論述　錨定「擴大內需是戰略之舉」

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

中共中央思想理論指導刊物《求是》雜誌最新一期刊出中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要論述文章，聚焦「擴大內需」作為中國經濟發展的核心戰略方向。文章指出，在當前國內外環境不確定性升高背景下，擴大內需不僅關係經濟穩定，更攸關經濟安全，並非短期應對措施，而是著眼長遠的戰略之舉，必須成為推動中國經濟長期健康發展的關鍵支點。

據了解，該文章《擴大內需是戰略之舉》是將習近平自2015年10月至2025年10月間，有關「擴大內需」及經濟戰略的相關談話或重要論述的節錄，若與近日舉行的大陸中央經濟工作會議內容相結合，「擴大內需」將仍是2026年的經濟發展重點之一。

文章指出，實施擴大內需戰略，是保持中國經濟長期穩定成長的重要基礎，也是回應人民對美好生活需求不斷提升的現實需要。內需，特別是消費，必須成為拉動經濟增長的主動力與穩定錨，當前關鍵在於補齊內需不足，尤其是消費短板。

文章進一步強調，大國經濟的核心優勢在於內部可循環性，必須牢牢把握擴大內需這一戰略基點，推動生產、分配、流通、消費各環節更多依託國內市場運行。文中指出，擴大內需與擴大開放並不矛盾，內循環越順暢，越有助於吸引全球資源要素，進而加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

文章也直指，總需求不足是當前中國經濟運行面臨的突出矛盾，需加快形成完整內需體系，重點擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求，以及有本金與債務約束的金融需求。其中，促進消費的根本在於穩定就業、完善社會保障制度、優化收入分配結構，持續擴大中等收入群體，穩步推進共同富裕。

在具體政策方向上，文章提出，要建立擴大居民消費的長效機制，讓民眾「有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費」。同時，也要完善投資機制，拓展有效投資空間，適度超前佈局新型基礎設施，加大對高技術產業與戰略性新興產業的投資力度，並持續激發民間投資活力。

文章最後指出，必須將擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合，透過科技創新與制度創新，突破產業供給中的堵點與薄弱環節，提升產業鏈與供應鏈的競爭力與安全性，以高品質、可控的供給來適應既有需求並創造新需求，同時加快破除妨礙全國統一大市場建設的制度障礙。