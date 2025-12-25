　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

犯2死命案假釋後又持刀搶錢　男砍傷律師被判4年2個月

記者黃翊婷／台北報導

李姓男子12年前曾犯下2死命案，被法院判刑入監，直到去年10月才假釋，沒想到假釋後他因經濟困難，竟持開山刀隨機勒索路人，導致一名律師在返家途中遭砍傷。台北地院法官日前審理之後，依犯攜帶兇器強盜未遂罪，判處李男有期徒刑4年2個月。

▲曾涉及殺人案的李男，假釋期間向鄰居勒索1萬元未果，持刀砍傷對方頭部。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男12年前曾涉及殺人案件。（資料照／記者陸運陞翻攝）

回顧案件經過，警方調查，受害律師今年9月8日晚間準備返回位於新北市新店區的住處時，在樓梯間遭到李男持開山刀抵住腹部，並威脅交出1萬元現金，雙方一度發生拉扯，過程中導致律師受有頭皮開放性傷口約3公分、額頭撕裂傷約5公分等傷害。

由於律師身上沒有現金，李男索要財物失敗，便立刻落跑。警方獲報趕抵現場後，立即調閱監視器循線追查，並火速逮捕李男。警方進一步追查發現，李男12年前曾因陪同友人談判，竟當街砍殺債主，造成2人死亡，因而被法院判刑入監15年（殺人罪部分），直到去年10月才獲得假釋，沒想到出監不到1年又再次犯案。

台北地院一審法官認為，李男因經濟困難，竟不思尋正當途徑獲取錢財，反而趁被害人獨自返家的機會，持刀對被害人強盜財物，造成被害人受傷，考量到他是因為出監之後求職受挫，加上親屬需要醫藥費，才會犯案，犯後深具悔意，被害人也當庭表示願意原諒，最終依犯攜帶兇器強盜未遂罪，判處他有期徒刑4年2個月，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文「犯罪側寫」曝光」　作案前1行為顯孤狼心理
快訊／確定了！　川普欽點宏都拉斯候選人正式當選總統
聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照　大票一看笑了
聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨！濕冷到周末
輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq
台東整晚連6震！　氣象署提醒：注意規模6.0餘震

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

平安夜最暖禮物！警駐守車站收高中生37字手寫卡：謝謝你們的守護

獨／粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊！　氣氛緊繃

水電工殺3同學奇案！　汐止五指山野兔引出白骨

張文「犯罪側寫」曝光」　作案前1行為顯孤狼心理

張文「27歲卻自我邊緣」成孤狼　知情人士曝內幕

男網友PO文「想扮小丑殺人」　檢方聲押獲准

京華城案「柯文哲3致命」關鍵　律師：面臨強制處分風險

犯2死命案假釋後又持刀搶錢　男砍傷律師被判4年2個月

捐消防車爆弊案！台南前消防局長列被告　檢方向法院聲押

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

平安夜最暖禮物！警駐守車站收高中生37字手寫卡：謝謝你們的守護

獨／粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊！　氣氛緊繃

水電工殺3同學奇案！　汐止五指山野兔引出白骨

張文「犯罪側寫」曝光」　作案前1行為顯孤狼心理

張文「27歲卻自我邊緣」成孤狼　知情人士曝內幕

男網友PO文「想扮小丑殺人」　檢方聲押獲准

京華城案「柯文哲3致命」關鍵　律師：面臨強制處分風險

犯2死命案假釋後又持刀搶錢　男砍傷律師被判4年2個月

捐消防車爆弊案！台南前消防局長列被告　檢方向法院聲押

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

平安夜最暖禮物！警駐守車站收高中生37字手寫卡：謝謝你們的守護

獨／粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊！　氣氛緊繃

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

水電工殺3同學奇案！　汐止五指山野兔引出白骨

全台3山有下雪機率！　賈新興示警「2地區7.5度低溫」

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝！超商聖誕周末優惠懶人包

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

48歲媽二婚懷孕！　「男神收割機」女星一人飾兩角…返鄉當看護

確定了！　川普欽點宏都拉斯親台候選人正式當選總統

張文「犯罪側寫」曝光」　作案前1行為顯孤狼心理

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

社會熱門新聞

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

北市民宅大火　身障情侶活活燒成焦屍

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

北市民宅失火　2人全身焦黑明顯死亡

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

未成年女學生在京站地下街廁所遭性侵！

張文哥哥赴北車悼念　寫卡片給余母

即／台東強震畫面曝　商品「骨牌式」崩塌

消防車捐贈疑官商勾結　台南前消防局長遭聲押

男子玩遊戲嗆到台中模殺人！火速落網

北車隨機殺人全國5天71則模仿言論！　

太子集團爆乳女特助不露了！包緊緊現身北檢

更多熱門

相關新聞

雙煞搶黑錢　假冒警被識破

雙煞搶黑錢　假冒警被識破

台中宋男與游姓男子獲知博弈集團交款地點後，找來一名綽號「小馬兄」的男子一同去「拚錢」，2人持玩具槍、水果刀假冒警察，要博弈人員交出40萬現鈔，並喝斥「跟你們這條線很久了」，結果遭識破，宋被判刑4年6月、游2年。而「小馬兄」在判決前死亡，獲判不受理。

拒絕續攤！男硬騎友人機車　強盜罪送辦

拒絕續攤！男硬騎友人機車　強盜罪送辦

應召女進門秒脫光　下場全被逮

應召女進門秒脫光　下場全被逮

300萬真鈔誘捕詐團被劫　幕後操盤真相曝

300萬真鈔誘捕詐團被劫　幕後操盤真相曝

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判

關鍵字：

台北地院強盜

讀者迴響

熱門新聞

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

土耳其出現近7百個天坑！

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面