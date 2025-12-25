犯2死命案假釋後又持刀搶錢　男砍傷律師被判4年2個月

記者黃翊婷／台北報導

李姓男子12年前曾犯下2死命案，被法院判刑入監，直到去年10月才假釋，沒想到假釋後他因經濟困難，竟持開山刀隨機勒索路人，導致一名律師在返家途中遭砍傷。台北地院法官日前審理之後，依犯攜帶兇器強盜未遂罪，判處李男有期徒刑4年2個月。

▲李男12年前曾涉及殺人案件。（資料照／記者陸運陞翻攝）

回顧案件經過，警方調查，受害律師今年9月8日晚間準備返回位於新北市新店區的住處時，在樓梯間遭到李男持開山刀抵住腹部，並威脅交出1萬元現金，雙方一度發生拉扯，過程中導致律師受有頭皮開放性傷口約3公分、額頭撕裂傷約5公分等傷害。

由於律師身上沒有現金，李男索要財物失敗，便立刻落跑。警方獲報趕抵現場後，立即調閱監視器循線追查，並火速逮捕李男。警方進一步追查發現，李男12年前曾因陪同友人談判，竟當街砍殺債主，造成2人死亡，因而被法院判刑入監15年（殺人罪部分），直到去年10月才獲得假釋，沒想到出監不到1年又再次犯案。

台北地院一審法官認為，李男因經濟困難，竟不思尋正當途徑獲取錢財，反而趁被害人獨自返家的機會，持刀對被害人強盜財物，造成被害人受傷，考量到他是因為出監之後求職受挫，加上親屬需要醫藥費，才會犯案，犯後深具悔意，被害人也當庭表示願意原諒，最終依犯攜帶兇器強盜未遂罪，判處他有期徒刑4年2個月，全案仍可上訴。