「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

▲柯文哲涉犯京華城案，16日到台北地院完成個人答辯，受訪時再批檢方編故事。（圖／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

涉犯京華城等案的台北市前市長柯文哲，昨（16）日到台北地院出庭，完成全案一審的個人答辯。精神科醫師沈政男引述其中一段內容，認為柯文哲講得非常動人，未來獲得平反，會載入史冊，「真是的，台灣的法官，就只能這樣嗎？如果是我，早就跟司法院幹到底了！」

柯文哲昨日在臉書發長文，其中一段提到：

昨天廖彥鈞檢察官在講喬治歐威爾寫的《動物農莊》，你說所有的動物都是平等的，只是有的比其他的更平等，我也知道你在講說，像我們這種有聲量的人，有小草，有什麼被聲援，這個我很同意，其實我有在反省。#土城十講 很多人都以為說，我會開始講報復，沒有，我講的是和解跟善良。

我要跟檢察官講，你讀過喬治歐威爾的《動物農莊》，我在監獄裡面我唸過另外一本書，不過漢娜厄蘭寫的《平凡的邪惡》，希特勒殺了六百萬的猶太人，戰後再反省那些開火車把猶太人載到集中營，然後在集中營開瓦斯把那些人毒死，毒死以後再把他拿去燒，不管是開火車的、開瓦斯的、或是燒屍體的，每個都很認真，其實我看廖彥鈞你的臉，你也是很認真的人，我也知道。可是你回去念《平凡的邪惡》，想想看。

沈政男就在臉書上，大讚柯文哲在京華城辯論庭講得很動人，尤其是上述（粗體字）內容，將來柯文哲獲得平反，將會載入史冊，成為民主和法治歷程的代表文獻之一。

沈政男直言，「為什麼法院不給直播？司法院用行政命令擋掉了直播的選項，根本就是違法作為，法官應該有勇氣行使抵抗權，直接訴諸母法，而不是隨之作惡。真是的，台灣的法官，就只能這樣嗎？如果是我，早就跟司法院幹到底了！」

沈政男還建議，「柯文哲今天的答辯，趕緊做成AI人聲演講版本，放上網讓大家可以聽到。如果可以讓柯文哲直接再講一次，會更好。試想，如果今天有直播，大家看到柯文哲這場演講，我跟你說，京華城案的社會印象，將會完全改觀！這就是司法院懼怕的公眾評議的力量。」

沈政男認為，京華城案複雜卻也簡單，「一個常識就是，殺人定罪，就是一把刀與一隻手，怎麼你們必須搞出幾千頁的東西，來證明殺人凶手？就因為，你們根本沒有找到刀子，更沒有抓到那凶手！然後也要硬生生、惡狠狠，定人家的罪！這就是平庸的邪惡」。

沈政男拋問，「檢察官講了那麼多柯文哲圖利的證據，試問，動機為何？圖利罪是重罪，為什麼柯文哲要圖利一個非親非故的商人？你們原來編的故事，就是柯文哲有拿商人的錢，所以要圖利是不是？結果錢根本沒找到，整個故事就崩塌下來了。」

沈政男最後更說，「事實上1500這個數字，跟京華城案上百億獲利，有成比例嗎？以柯文哲夫婦的收入，一千五百萬值得一生英明、一世清白的可能代價嗎？一千五百萬台幣，隨便一個醫生隨時都可以從包包拿出來。台灣的法學教育與法學訓練，是怎麼回事？連基本的心理學常識都沒有，也在那邊整天不曉得在東忙西忙什麼！」

本文經沈政男授權引用