嘉義縣環保局駕駛「收賄8千8+油票」　幫運廢塑膠下場曝光

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義地檢署偵破一起非法清運廢塑膠案，一名環保局外包駕駛利用職務便利，開公務車將廢棄物運往未登記土地或暫置場所，收取現金及油料等不法利益；民間業者則支付賄款以逃避清運費。案經民眾通報環保局並報警，檢方依法將2人分依廢棄物清理法及貪污治罪條例起訴。

起訴書指出，40歲侯姓男子任職於某工程顧問公司，該公司承包嘉義縣環保局「114年度環境衛生維護計畫」，負責縣內廢棄物清理及環境清潔工作。侯男每日駕駛公務車執行清運工作，身分屬公務人員。

58歲吳姓男子則自2025年6月至7月間，受台南市某公司委託，以每公斤3至4元的價格清運塑膠裁邊料及廢塑膠混合物，並暫置於其友人在嘉義縣東石鄉經營的企業社內。

2025年8月9日，吳男與侯男合謀，由侯男駕駛自用小貨車至企業社，由吳男使用堆高機將3袋、每袋約300至400公斤的廢塑膠搬上車，並支付侯男2400元，侯男再將廢棄物運至嘉義縣兩處未登記土地棄置，藉此讓吳男免付清除處理費3000元之不法利益。

同月24日，侯男駕駛公務抓斗車至企業社，將8袋共2.4噸廢塑膠運走，吳男支付侯男6400元，侯男將廢棄物丟棄於永賢村某土地，吳男因此免付7200元清運費。26日，侯男再利用公務車將8袋廢塑膠運至六腳清潔隊資源回收場暫置，換取加油卡及柴油30公升(價值789元)作為不法利益。經民眾察覺有異通報環保局並報警，警方循線查獲2人扣押其手機等證物。

嘉義地檢署指出，吳男與侯男涉嫌未取得廢棄物清理許可即從事廢棄物清除與處理，違反廢棄物清理法相關規定；其中，侯男因身為公務員，涉違反貪污治罪條例收受賄賂罪，吳男則涉行賄罪，2人均依法起訴。但因涉案金額不高，且兩人在偵查中坦承犯行並繳回所得，檢方將依法從輕處理。