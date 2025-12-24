　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遺憾在野擋國防特別預算　國防部：今年共機艦擾台量是前2年平均2倍

▲▼立法院財政委員會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」，邀請各部會首長進行專題報告。主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部副部長徐斯儉、衛福部次長林靜儀、陸委會副主委梁文傑、僑委會副主委李妍慧出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部副部長徐斯儉到立法院出席財政委員會並於會前受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

外媒路透社取得美國戰爭部門報告草案，報告提及中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力；相隔不久，國民黨與民眾黨第4度在立法院程序委員會擋下1.25兆國防特別預算條例。對此，國防部副部長徐斯儉今（24日）表示很遺憾，今年至10月止進入我方應變區的中共機、艦數字是前2年平均的2倍，且根據美報告，面臨威脅不是只有台灣，而是整個第一島鏈及美國的盟友，這更證明我方需要趕快建設國防，這份報告對我方目前所面臨情境是很重要提醒。

徐斯儉24日上午出席立法院財政委員會，並於會前受訪。針對在野黨昨第4度擋下1.25兆國防特別預算條例，徐斯儉說，覺得很遺憾，國防部建軍備戰是因應敵情威脅的發展來做計畫，現在中共對台灣威脅與日俱增，今年至10月止進入我方應變區的中共機、艦數字是前2年平均的2倍，威脅越來越重，甚至不是只針對台，而是對整個第一島鏈，所以不管年度預算或特別預算，都反映政府對台灣自我防衛決心以及區域和平穩定的責任，都是迫在眉睫事情。

徐斯儉說，特別預算裡都是對不對稱戰力的發展跟如實訓練、全社會防衛韌性計畫，所以國防部希望立院各黨派委員能讓預算排進程序委員會，也非常願意在大院監督下謹慎編列預算、接受各黨派監督，大家一起為國防建設來努力。

至於根據路透社取得美國戰爭部門報告草案，報告提及中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。徐斯儉指出，美戰爭部昨向國會提出中共軍事及安全報告，的確提到中共2027年之前要具備攻台能力，不僅如此，還將具備攻擊印太第一島鏈能力，也發展洲際導彈（ICBM），具備對1500至2000海浬範圍內的攻擊能力。

徐斯儉表示，所以這份美國報告如他所說，現在面臨威脅不是只有台灣，而是整個第一島鏈及美國的盟友，所以我方也有責維護印太和平穩定；至於中共攻台能力是否成功也是個變數，「我還沒仔細閱讀（報告）」，但這更證明我方需要趕快建設國防，這份報告對我方目前所面臨情境是很重要提醒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
乾哥乾妹「進法庭一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎
快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今懸賞2台人！對該船操控走
鄭天財涉收賄711萬遭起訴！　求刑10年
快訊／摩鐵雙屍！　20多歲男女死亡
快訊／高雄16歲學霸高中生　深夜躺人行道亡
快訊／台中男頸部中刀　無生命跡象
麻衣爸爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」！　輕聲道別女兒淚崩
沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！　網驚：快認不出
台中騎士遭輾斃　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

戒備跨年！北市26日舉行高強度演練　蔣萬安：業者櫃位也納入

行憲紀念日變「弔唁日」　吳宗憲：憲法死在賴清德與5大法官手裡

彈劾總統未達門檻　綠：藍白假彈劾不如趕快審總預算

防跨年恐攻！北市26日舉行高強度演練　劉世芳：全力協助

游淑慧：大法官凌駕人民意志實質閹割死刑　忽略被害者與家屬的痛

國民黨支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸民進黨

遺憾在野擋國防特別預算　國防部：今年共機艦擾台量是前2年平均2倍

鄭麗文喊「兩岸屬一中」　梁文傑：學學蔣萬安都講捍衛中華民國

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

戒備跨年！北市26日舉行高強度演練　蔣萬安：業者櫃位也納入

行憲紀念日變「弔唁日」　吳宗憲：憲法死在賴清德與5大法官手裡

彈劾總統未達門檻　綠：藍白假彈劾不如趕快審總預算

防跨年恐攻！北市26日舉行高強度演練　劉世芳：全力協助

游淑慧：大法官凌駕人民意志實質閹割死刑　忽略被害者與家屬的痛

國民黨支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸民進黨

遺憾在野擋國防特別預算　國防部：今年共機艦擾台量是前2年平均2倍

鄭麗文喊「兩岸屬一中」　梁文傑：學學蔣萬安都講捍衛中華民國

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

新北男吃鍋遭4煞亂刀狂砍！28歲主嫌揹「5地8條通緝」　5人遭送辦

資豐e點通吸金2千萬！G-Car、PP名錶豪奢收藏曝　主嫌這下慘了

弓角羚羊寶寶誕生！新手媽媽嚇到不會顧　保育員輪班餵奶

戒備跨年！北市26日舉行高強度演練　蔣萬安：業者櫃位也納入

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

輸入表情符號就有禮物　ChatGPT耶誕彩蛋開放免費體驗

快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今反指台人對該船「操控走私」

廣末涼子遭簡易起訴「娛樂圈沒棄她」　復出螢光幕時間點曝

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

政治熱門新聞

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不該讓他名字被記住

宣布參選松信　許甫：把市民生活大小事當成自己的事

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸綠營

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

台東狠師重摔小孩、抓去撞牆　校方包庇給假畫面、縣府隔2周才調查

府院請黨政高層關說大法官？　總統府：不介入個案！臆測報導

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

藍白4度封殺國防預算　賴清德：中國威脅加劇對全球民主陣營挑釁

藍白4度封殺國防預算　賴清德：中國威脅加劇對全球民主陣營挑釁

立院藍白黨團23日於立法院程序委員會再度聯手，第四度阻擋8年1.25兆國防特別預算條例付委審查。對此，總統賴清德下午召開全社會防衛韌性委員會議時，談及中國威脅挑戰；他表示，中國對台灣、印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權、國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。

藍白四度封殺國防預算　民進黨轟坐實赴中領旨

藍白四度封殺國防預算　民進黨轟坐實赴中領旨

藍委擋國防預算　AIT會面藍高層重申支持台灣強化防衛

藍委擋國防預算　AIT會面藍高層重申支持台灣強化防衛

藍委赴中　綠：若擋國安法案「赴中領旨、返台照辦」難以撇清

藍委赴中　綠：若擋國安法案「赴中領旨、返台照辦」難以撇清

台灣民意民調／53.7％不樂見1.25兆國防預算被立院擱置

台灣民意民調／53.7％不樂見1.25兆國防預算被立院擱置

關鍵字：

國防預算1.25兆在野黨國防部徐斯儉

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

王ADEN遭網出征「丟失跨年工作」

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面