遺憾在野擋國防特別預算　國防部：今年共機艦擾台量是前2年平均2倍

外媒路透社取得美國戰爭部門報告草案，報告提及中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力；相隔不久，國民黨與民眾黨第4度在立法院程序委員會擋下1.25兆國防特別預算條例。對此，國防部副部長徐斯儉今（24日）表示很遺憾，今年至10月止進入我方應變區的中共機、艦數字是前2年平均的2倍，且根據美報告，面臨威脅不是只有台灣，而是整個第一島鏈及美國的盟友，這更證明我方需要趕快建設國防，這份報告對我方目前所面臨情境是很重要提醒。

徐斯儉24日上午出席立法院財政委員會，並於會前受訪。針對在野黨昨第4度擋下1.25兆國防特別預算條例，徐斯儉說，覺得很遺憾，國防部建軍備戰是因應敵情威脅的發展來做計畫，現在中共對台灣威脅與日俱增，今年至10月止進入我方應變區的中共機、艦數字是前2年平均的2倍，威脅越來越重，甚至不是只針對台，而是對整個第一島鏈，所以不管年度預算或特別預算，都反映政府對台灣自我防衛決心以及區域和平穩定的責任，都是迫在眉睫事情。

徐斯儉說，特別預算裡都是對不對稱戰力的發展跟如實訓練、全社會防衛韌性計畫，所以國防部希望立院各黨派委員能讓預算排進程序委員會，也非常願意在大院監督下謹慎編列預算、接受各黨派監督，大家一起為國防建設來努力。

至於根據路透社取得美國戰爭部門報告草案，報告提及中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。徐斯儉指出，美戰爭部昨向國會提出中共軍事及安全報告，的確提到中共2027年之前要具備攻台能力，不僅如此，還將具備攻擊印太第一島鏈能力，也發展洲際導彈（ICBM），具備對1500至2000海浬範圍內的攻擊能力。

徐斯儉表示，所以這份美國報告如他所說，現在面臨威脅不是只有台灣，而是整個第一島鏈及美國的盟友，所以我方也有責維護印太和平穩定；至於中共攻台能力是否成功也是個變數，「我還沒仔細閱讀（報告）」，但這更證明我方需要趕快建設國防，這份報告對我方目前所面臨情境是很重要提醒。