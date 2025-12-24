2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑...網笑：進去都會散財

▲美妝百貨寶雅以桃紅色的招牌為人所知。（翻攝Google Maps）

連鎖美妝百貨寶雅在全台擁有超過400家門市，近日卻有嘉義民眾發現特殊景象，在新民路與興業西路交叉口，短短不到30公尺的距離內，竟然開了兩間大型寶雅門市，而且招牌顏色還不一樣，引發網友熱烈討論。對此，寶雅官方也親自現身解惑，揭曉兩間門市的實際差異。

兩間寶雅為何開這麼近？

一名網友日前在Threads分享影片，直擊該路口馬路兩側各有一間寶雅，距離近到讓人一眼就能同時看到。更讓人好奇的是，其中一間是常見的桃紅色招牌，另一間卻是較少見的粉紅色，讓原PO忍不住詢問：「為什麼距離不到30公尺要開兩間？還是此寶雅非彼寶雅？」

貼文曝光後，吸引大量網友留言，有人笑稱「一間進去一小時，另一間進去三小時」，也有熟悉寶雅店型的網友指出，招牌顏色不同，代表門市定位本來就不一樣。

粉紅色寶雅差在哪？

對於網友疑問，寶雅官方小編親自回應說明，經典桃紅色招牌屬於一般店型，商品涵蓋生活雜貨、食品與日用品，主打「一站式購足」，適合全家大小一起採買；若招牌上標示「HOME」，則代表店內還有販售家居用品相關商品。

▲官方揭密，粉紅色招牌的寶雅主要販售美妝。（翻攝Google Maps）

至於粉紅色招牌門市，寶雅指出，這類型店鋪是以美妝概念打造，主打保養與彩妝商品，販售的美妝、保養品牌種類會比一般店型更多，鎖定對美妝有高度需求的消費族群。

不少網友看完官方解釋後恍然大悟，直呼「原來差在這裡」，也有人笑說，不管進哪一間，最後結帳金額都會默默增加，堪稱寶雅的共同魔力。



