生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑...網笑：進去都會散財

美妝百貨寶雅以桃紅色的招牌為人所知。（翻攝Google Maps）

▲美妝百貨寶雅以桃紅色的招牌為人所知。（翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

連鎖美妝百貨寶雅在全台擁有超過400家門市，近日卻有嘉義民眾發現特殊景象，在新民路與興業西路交叉口，短短不到30公尺的距離內，竟然開了兩間大型寶雅門市，而且招牌顏色還不一樣，引發網友熱烈討論。對此，寶雅官方也親自現身解惑，揭曉兩間門市的實際差異。

兩間寶雅為何開這麼近？

一名網友日前在Threads分享影片，直擊該路口馬路兩側各有一間寶雅，距離近到讓人一眼就能同時看到。更讓人好奇的是，其中一間是常見的桃紅色招牌，另一間卻是較少見的粉紅色，讓原PO忍不住詢問：「為什麼距離不到30公尺要開兩間？還是此寶雅非彼寶雅？」

貼文曝光後，吸引大量網友留言，有人笑稱「一間進去一小時，另一間進去三小時」，也有熟悉寶雅店型的網友指出，招牌顏色不同，代表門市定位本來就不一樣。

粉紅色寶雅差在哪？

對於網友疑問，寶雅官方小編親自回應說明，經典桃紅色招牌屬於一般店型，商品涵蓋生活雜貨、食品與日用品，主打「一站式購足」，適合全家大小一起採買；若招牌上標示「HOME」，則代表店內還有販售家居用品相關商品。

官方揭密，粉紅色招牌的寶雅主要販售美妝。（翻攝Google Maps）

▲官方揭密，粉紅色招牌的寶雅主要販售美妝。（翻攝Google Maps）

至於粉紅色招牌門市，寶雅指出，這類型店鋪是以美妝概念打造，主打保養與彩妝商品，販售的美妝、保養品牌種類會比一般店型更多，鎖定對美妝有高度需求的消費族群。

不少網友看完官方解釋後恍然大悟，直呼「原來差在這裡」，也有人笑說，不管進哪一間，最後結帳金額都會默默增加，堪稱寶雅的共同魔力。


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【兒釀慘案】張文父母鞠躬下跪道歉！ 喊造成嚴重損害：對不起

SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌

SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌

すき家（SUKIYA）是來自日本的牛丼連鎖餐廳，最近有網友在すき家品嘗到一樣令他驚豔的品項，讚到想問店員是什麼牌子，「有沒有すき家的店員可以偷偷跟我說，伯爵茶是哪個牌子的？真的超好喝」，話題意外爆共鳴，許多人也敲碗求解答。

誰給的？張文作案前「突有3985元」進帳

誰給的？張文作案前「突有3985元」進帳

常搭計程車快載！眾人狂推「1APP」自保

常搭計程車快載！眾人狂推「1APP」自保

耶誕夜最暖行動　美鎖定耶誕老人行蹤

耶誕夜最暖行動　美鎖定耶誕老人行蹤

寶可夢稀有神卡拍賣價估飆3.7億

寶可夢稀有神卡拍賣價估飆3.7億

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

