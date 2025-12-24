　
社會 社會焦點 保障人權

京華城案一審辯論終結　審判長命柯文哲等4人到庭聆判否則可拘提

▲▼台灣民眾黨前主席柯文哲今（23日）到台北地院出庭，完成他在政治獻金案涉犯公益侵占、背信等罪嫌答辯程序。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲所涉京華城等案台北地院一審辯論終結，宣判時須到庭聆判，否則可拘提。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，從去年（2024年）12月26日起訴移審不到1年，今（24日）入夜完成柯文哲、沈慶京與應曉薇最後陳述，全案11名被告均辯論終結，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判，審判長諭知柯、沈與應曉薇，和李文宗均須到庭聆判，若不到庭可拘提。

合議庭同時裁准沈慶京聲請短期離開台北市的要求，諭知本月（12月）27日上午8點到晚間9點，沈可到台中市探望、悼念好友，此期間不受交保附加的科控命令限制，沈加碼期待有1天不再被限制住居，可以到處走走，甚至可以解除出境、出海限制。合議庭昨（23日）已准許柯文哲解除限制住居。

合議庭於本周一（22日）李文宗所涉京華城收賄、公益侵占政治獻金與背信等罪嫌辯論終結後，由審判長表明李是在審理中具保停止羈押，詢問檢方是否需依《刑事訴訟法》第116條之2規定，請李到庭聆判，檢方表示有需要。

審判長強調，這只是一般性作法，不代表暴露有罪或無罪心證，並諭知李文宗應到庭聆判，若無故不到庭可拘提，或做其他處分，被限制住居於新竹市的李表示，會配合準時到庭。

今入夜全案辯論終結後，因柯文哲、沈慶京與應曉薇3人，同樣是在審理中具保停止羈押，審判長照例詢問，檢方表示請命3人到庭聆判，柯和沈表示法官決定就好，應曉薇說沒意見，審判長諭知3人也應到庭聆判，若無故不到庭可拘提。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車隨機殺人...全國已71則模仿言論　8人被捕2人收押
檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲回嗆
土耳其出現近7百個天坑！　專家發出警告
朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」　鹹水雞、松露燉飯吃到
蔡英文平安夜發聲！　向亡者、家屬致哀
男嗆「到台中大規模殺人」！　火速被逮

台北地院審理柯文哲等人涉犯京華城等案，今（24日）在起訴移審將滿1年前，諭知全案辯論終結，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判，檢方在量刑辯論時徹底反擊，指柯開庭罵檢察官髒話、朝檢察官丟東西，又PO文恐嚇司法，舉止「史無前例」，建請合議庭仔細審酌柯的犯後態度。柯回嗆「先自尊而後人尊」，求判無罪。

