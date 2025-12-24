京華城案一審辯論終結　審判長命柯文哲等4人到庭聆判否則可拘提

▲柯文哲所涉京華城等案台北地院一審辯論終結，宣判時須到庭聆判，否則可拘提。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，從去年（2024年）12月26日起訴移審不到1年，今（24日）入夜完成柯文哲、沈慶京與應曉薇最後陳述，全案11名被告均辯論終結，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判，審判長諭知柯、沈與應曉薇，和李文宗均須到庭聆判，若不到庭可拘提。

合議庭同時裁准沈慶京聲請短期離開台北市的要求，諭知本月（12月）27日上午8點到晚間9點，沈可到台中市探望、悼念好友，此期間不受交保附加的科控命令限制，沈加碼期待有1天不再被限制住居，可以到處走走，甚至可以解除出境、出海限制。合議庭昨（23日）已准許柯文哲解除限制住居。

合議庭於本周一（22日）李文宗所涉京華城收賄、公益侵占政治獻金與背信等罪嫌辯論終結後，由審判長表明李是在審理中具保停止羈押，詢問檢方是否需依《刑事訴訟法》第116條之2規定，請李到庭聆判，檢方表示有需要。

審判長強調，這只是一般性作法，不代表暴露有罪或無罪心證，並諭知李文宗應到庭聆判，若無故不到庭可拘提，或做其他處分，被限制住居於新竹市的李表示，會配合準時到庭。

今入夜全案辯論終結後，因柯文哲、沈慶京與應曉薇3人，同樣是在審理中具保停止羈押，審判長照例詢問，檢方表示請命3人到庭聆判，柯和沈表示法官決定就好，應曉薇說沒意見，審判長諭知3人也應到庭聆判，若無故不到庭可拘提。