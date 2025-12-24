　
社會 社會焦點 保障人權

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，從去年（2024年）12月26日起訴移審，今（24日）入夜完成柯文哲、沈慶京與應曉薇最後陳述，全案11名被告均辯論終結，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判，柯文哲開完庭受訪再嗆少數檢察官摧毀司法信任度、如同「老鼠屎搞壞一鍋粥」，更喊話總統賴清德「快要變成明崇禎皇帝了！」

▲▼涉犯京華城等案的柯文哲，今（24日）在全案辯論終結後，受訪批少數檢察官「老鼠屎搞壞一鍋粥」、嗆總統賴清德「快要變成明崇禎皇帝了！」（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（24日）在全案辯論終結後，受訪批少數檢察官「老鼠屎搞壞一鍋粥」、嗆總統賴清德「快要變成明崇禎皇帝了！」（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊在晚間6點36分，由審判長諭知辯論終結後結束。柯文哲庭外受訪表示，過去整整1年半，他個人，家人，台灣民眾黨，還有他先前在台北市政府的同仁，都受盡折磨，感謝法官耐心聆聽被告與證人陳述，可惜沒有法庭直播，不過有錄影將來會公開，日後台灣社會有更好機會，了解整個案情來龍去脈。

他說這1年半中，內心最難過為了對付柯文哲、傷害太多無辜的人，司法應該維護社會公平正義、保障人民權利，絕對不可以變成政治工具，本案過程中，他接觸的司法人員，絕大多數其實都OK、都沒問題，非常奉公守法、認真工作。

▲▼涉犯京華城等案的柯文哲，今（24日）在全案辯論終結後，受訪批少數檢察官「老鼠屎搞壞一鍋粥」、嗆總統賴清德「快要變成明崇禎皇帝了！」（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（24日）在全案辯論終結後，受訪批少數檢察官「老鼠屎搞壞一鍋粥」、嗆總統賴清德「快要變成明崇禎皇帝了！」（圖／記者黃哲民攝）

但他強調，就是少數幾個檢察官，幾乎把整個台灣社會對司法的信任度摧毀掉，真的如同人家說的，「一、兩顆老鼠屎，就搞壞一鍋粥」，他不解公務員依法行政、整個流程已經走完，兩三年後突然司法機關出來說違法，然後開始找麻煩、搞起訴，將來公務員要怎麼做事？

柯說身為行政首長，還是要挺住，台北市政府去年回覆監察院的糾正，仍認為處理京華城申請案一切合法，但以後不再受理人民依照《都市計畫法》第24條申請容積獎勵。柯說這是因噎廢食，既然北市府認為沒違法，了不起是把程序再寫清楚一點，而不是都不處理。

柯表示，結果現在一國兩制，高雄可以、台北不可以，典型一國兩制，若因為怕麻煩、不能勇於任事，以後台北將沒有第2個輝達。

▲▼涉犯京華城等案的柯文哲，今（24日）在全案辯論終結後，受訪批少數檢察官「老鼠屎搞壞一鍋粥」、嗆總統賴清德「快要變成明崇禎皇帝了！」（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（24日）在全案辯論終結後，受訪批少數檢察官「老鼠屎搞壞一鍋粥」、嗆總統賴清德「快要變成明崇禎皇帝了！」（圖／記者黃哲民攝）

柯說很難過彭振聲、黃景茂與邵琇珮3位昔日部屬，在本案有的家破人亡、有的慘遭司法追殺，不光是受盡這些折磨、每次出庭的心理壓力，單單那個律師費也要錢、也是很大負擔，台灣民主化30多年，不應該再出現押人取供、羅織罪名這種事情。

柯文哲表示，總統賴清德說沒有干預司法，「我跟賴清德總統講，讓少數的司法人員胡搞瞎搞，這就是你的責任！」台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治打手，台灣不該再出現明末東廠、錦衣衛這種現象，柯嗆賴清德怎還說自己沒干預司法，「人家說你是清德宗，我看你快要變成明崇禎皇帝了！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：不會因噎廢食

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：不會因噎廢食

台北地院審理京華城案，今（24日）下午進行柯文哲、沈慶京涉犯貪污罪嫌的第2輪辯論，柯虧檢方論告「實在不平庸，但是很邪惡」，強調若重來一遍，他不會像蔣萬安一樣因噎廢食，而是找專家學者擬定可遵循的SOP，他批起訴書有如「網軍大全巨作」、看了會吐血，但他不想被仇恨淹沒，日後會警惕自己慎用權力。

虎頭鍘斬林俊言！應曉薇淚喊「士可殺不可辱」求無罪

虎頭鍘斬林俊言！應曉薇淚喊「士可殺不可辱」求無罪

心疼陳佩琪跪擦地板　柯哭說家裡沒傭人

心疼陳佩琪跪擦地板　柯哭說家裡沒傭人

柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准

柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准

