　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車行老闆超狠！處理糾紛西瓜刀砍斷兄弟檔手掌　4惡匪下場曝

▲桃園市劉姓男子經營白牌車行，今年4月間處理車行司機與李姓乘客等3人乘車糾紛，相約談判時起口角，劉男等4人分持西瓜刀、空氣槍朝3人揮砍射擊，導致李男兄弟檔右手掌遭砍斷等傷害，大溪警方循線查獲涉案4人。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市劉姓男子經營白牌車行發生糾紛，談判時持西瓜刀、空氣槍揮砍射擊。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子經營白牌車行，今年4月間處理車行司機與李姓男子乘車糾紛，雙方相約談判，劉男揪來高姓、朱姓等4人助陣，雙方見面一言不合，劉男等人分持西瓜刀、空氣槍朝李等3人揮砍射擊。桃檢調查後，依殺人未遂等罪嫌將劉男等4人起訴。

檢警調查，49歲劉姓男子經營白牌車行，今年4月30日晚間9時許，因車行司機與李姓兄弟與張姓男子有乘車糾紛，李男等人與劉男相約在大溪區仁和路2段附近一處空地談判，劉男遂找來26歲的兒子、43歲高姓男子、51歲朱姓男子助陣。

當晚10時許，雙方見面後一言不合發生口角，劉男等人拿出西瓜刀朝李男等3人揮舞，並持改造手槍射擊，李姓兄弟分別有右手手掌砍斷、左手手臂遭削深可見骨、神經缺損、身體及腳部多處刀傷、右臉及胸口位置槍擊痕等傷勢。

桃檢複訊時，劉男等人避重就輕，檢方根據警方現場起獲西瓜刀、改造手槍等證物，現場照片與被害人醫院傷勢診斷證明等佐證，確認劉男等人犯行明確，檢方根據證據清4人為連續之共同正犯，偵結依刑法之殺人未遂、攜帶兇器在公共場所及公眾得出入之場所聚集三人以上施強暴首謀及下手實施罪嫌起訴，其中劉男之子，檢方認為，劉男自始至終均矢口否認犯行，犯後態度為最不佳，若予輕判，僅能得其於法庭上訛演認罪即能僥倖詐得輕判之譏諷，難收其真切甘願尊重法治制度以生矯治之效，建請法院從重量刑。

 【更多新聞】

鄭文燦涉貪500萬再度交鋒！辯方控「洗筆錄」...檢回嗆：斷章取義

快訊／3天就起訴！張文隨機殺人他PO一句話...檢建請法官重判

張文剛下部隊就酒駕「酒測值0.47」遭汰除　獲緩起訴原因曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／禾浩辰求婚了！　下跪套牢吳品潔
公司頒獎「三上悠亞竟是嘉賓」！超辣身材被看光
快訊／淡水騎士遭撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡
張文租屋處「一條充電線都沒有」　空冰箱飄濃濃汽油味
父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點
張文平板電腦破解！　愛玩這款「角色扮演手遊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

與小隊長不睦竟誣陷他收紅包　前保二警判2年定讞將發監

快訊／裝備採購傳弊案！檢廉搜索台南消防局秘書室　現場畫面曝

快訊／淡水騎士遭「逆向女駕駛」撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡

張文北車放煙霧彈殺1人　檢警3D雷射掃描儀重建現場

把好友當ATM！「借錢買工具、沒錢搭車」騙6千　彰化男判5月

車行老闆超狠！處理糾紛西瓜刀砍斷兄弟檔手掌　4惡匪下場曝

破解張文平板電腦　愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」

被騙好幾千萬！屏東婦還要再領1463萬　這次被警銀聯手擋下

張文租屋處「連充電線都沒有」　冰箱空空卻飄濃厚汽油味

快訊／25歲嫌神岡落網了！　刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

與小隊長不睦竟誣陷他收紅包　前保二警判2年定讞將發監

快訊／裝備採購傳弊案！檢廉搜索台南消防局秘書室　現場畫面曝

快訊／淡水騎士遭「逆向女駕駛」撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡

張文北車放煙霧彈殺1人　檢警3D雷射掃描儀重建現場

把好友當ATM！「借錢買工具、沒錢搭車」騙6千　彰化男判5月

車行老闆超狠！處理糾紛西瓜刀砍斷兄弟檔手掌　4惡匪下場曝

破解張文平板電腦　愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」

被騙好幾千萬！屏東婦還要再領1463萬　這次被警銀聯手擋下

張文租屋處「連充電線都沒有」　冰箱空空卻飄濃厚汽油味

快訊／25歲嫌神岡落網了！　刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

神級煮蛋公式爆紅！陸百萬抖音網紅「1min業配影片報價94萬元」

高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭出買1送1、限量1元優惠

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

揚智參與安瑞-KY私募案深化策略結盟　搶攻印度70%電信市佔

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

張文國小老師問「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

社會熱門新聞

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

張文訂到「箱屍案」旅館！　原計畫聖誕節入住

即／25歲嫌落網了！刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地

即／新北泰山爆摩鐵雙屍命案！　「20多歲男女」明顯死亡

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

獨／北市男貼文嗆隨機殺人　士院不收

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

即／台中男頸部中刀無生命跡象搶救中

更多熱門

相關新聞

前任和新歡出遊！醋男把她撞昏再撞情敵

前任和新歡出遊！醋男把她撞昏再撞情敵

基隆市中正區昨(22)日深夜發生一起疑因感情糾紛引發的蓄意駕車撞人案，一名28歲魏姓女子與28歲男友行走在人行道時，突遭自小客車高速衝撞，魏女當場被撞飛倒地、重傷昏迷，嫌犯甚至倒車迴轉後試圖再撞男子，所幸男子及時閃避未受傷，嫌犯隨後棄車逃離現場。

板橋男酒後「走路遭撞」　拔刀猛刺對方濺血送醫

板橋男酒後「走路遭撞」　拔刀猛刺對方濺血送醫

桃園男持刀猛刺同事奪命被起訴　國民法官審理

桃園男持刀猛刺同事奪命被起訴　國民法官審理

「混血小網紅」討債有刀沒用閃過殺人未遂

「混血小網紅」討債有刀沒用閃過殺人未遂

車站內砍殺母女檔　傷害罪輕判1年7月

車站內砍殺母女檔　傷害罪輕判1年7月

關鍵字：

白牌車行乘車糾紛西瓜刀改造手槍高爾夫球桿殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面