張啓楷喊話國民黨「農曆年前完成整合」　相信黃敏惠會挺藍白合人選

▲民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（24日）召開記者會，正式徵召立委張啓楷參選嘉義市。張啓楷說，嘉義市藍白合很有機會贏，「今天的徵召是整合的開始，要在最快時間內，在農曆過年前完成整合，藍白推出一組最強有勝算的候選人」；對於地方謠傳「黃敏惠暗挺王美惠」，張認為，只要藍白合成功後，黃敏惠市長會出來力挺藍白合的人選，「謠言止於智者，不攻自破」。

張啓楷說，嘉義市目前的生態民進黨大概占4成，國民黨3成5、民眾黨2成5，只要藍白合，國民黨加民眾黨整合出一組最強的人，是很有機會贏，「今天的徵召是整合的開始，要在最快時間內，在農曆過年前完成整合，藍白推出一組最強有勝算的候選人」。

針對地方謠傳「黃敏惠暗挺王美惠」，張啓楷表示，這謠傳一段時間了，包括黃敏惠、王美惠都出來否認。張說，他跟黃敏惠市長是同鄉，2年前當立委第一件事就是成立嘉義市服務處，那一天黃敏惠市長帶著所有局處長一起來，跟黃國昌、柯文哲聊得非常高興。

張啓楷說，這2年來嘉義市政府跟黃市長很多政策需要中央配合幫忙，他都在第一時間幫忙完成，快速道路、治水預算等，自己都站到第一線邀請經濟部長、交通部長幫忙解決，「基於私誼、基於公誼，這2年都有很多合作」。

張啓楷強調，只要藍白合完成後，黃敏惠市長不只不會有外面的謠傳，應該會站到第一線幫助藍白合推出的最強人選。

張啓楷也提到，從兩黨主席到雙方主管，這段時間都表達，兩黨對於藍白合，載嘉義、宜蘭還有其他可能參選的縣市，彼此都有遞出橄欖枝，都是滿懷誠意跟善意。

張啓楷強調，步驟上也非常清楚，國民黨在宜蘭有2位可能參選縣長的，會先整合成一組，然後進一步找到合適的機制，可能是協調或民調，推出藍白合一組最強、可以贏的人選，「謠言止於智者，不攻自破，只要藍白合成功後，黃敏惠市長會出來力挺藍白合的人選」。