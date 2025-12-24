快訊／民進黨選對會拍板陳素月選彰化縣長　提名記者會延後原因曝

▲民進黨立委陳素月。（圖／立委陳素月競辦提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（24日）選對會中取得共識，徵召在「類初選」中民調首位的綠委陳素月參選2026彰化縣長，至於質疑民調有問題、甚至傳出有意脫黨參選的另一競爭者邱建富，選對會也有討論相關發言，與會人士透露，民調中心資料都有彌封，若候選人有疑慮都可以拆封檢驗，但邱建富目前為止並未到黨中央申請。

民進黨發言人吳崢轉述，選對會開會確認協調以及民調結果，選對會達成共識，建議中執會，彰化縣長選戰提名陳素月，今天會中沒有討論其他縣市。

據了解，本來今天下午就要報請中執會通過、並召開提名記者會，但因為北捷重大公安事件，為表達黨對這件事的重視跟哀悼，不適合在今天做選舉的宣傳，因此延到下周。

至於傳出基隆市長選戰要提名議長童子瑋，據了解，基隆部分方向已經相對明確，基本確定徵召童子瑋，只是還有一些程序要走，選對會還是要有徵詢的過程，相關人事仍待下次選對會討論。

至於彰化選區部份，與會人士表示，徵召區雖然已經做民調，但是做為參考，選對會有決定權，而最後討論結論就是依照民調結果。

至於彰化縣長另一競爭者邱建富傳出有意脫黨參選，該人士透露，會中有討論，黃秀芳、林世賢已表達尊重結果，選對會也有注意到邱建富發言，若真正發生會再討論，民調中心資料都有彌封，若候選人有疑慮都可以拆封檢驗，但邱建富目前為止並未到黨中央申請。