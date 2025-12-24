公費疫苗新制明年上路　陳菁徽點3漏洞：劑量少、門檻高、時程延宕

▲立委陳菁徽。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

衛福部本月相繼推出公費疫苗新政策，確定在2026年開辦安養與長照機構長者的加強型流感疫苗、成人肺炎鏈球菌的升級疫苗，以及納兒童輪狀病毒疫苗為公費支出項目。不過，立委陳菁徽點出公費疫苗新政的3大漏洞，分別有公費劑量不足、公費接種門檻過高，以及作業時程恐延宕趕不及預算作業等問題。

陳菁徽表示，原本衛福部還以疫苗基金短絀為由，不保證在2026年推動，但經自己向行政院提出專案質詢爭取後，最終衛福部在年底最後一刻聽進專業建議，自己願意給予肯定。

但是，陳菁徽卻點出疫苗新措施的不足，首先，是我國邁入超高齡社會同時，卻設定了太過嚴苛的接種條件，以及開辦的公費疫苗劑量實在太少。如年滿65歲的老人家沒住安養與長照機構，則只能自費接種，且全年度共僅20萬劑數量的助益更是有限。

緊接著，有關兒童輪狀病毒疫苗納入公費的措施，陳菁徽表示，疾管署雖然暫以幼童人口數10萬左右去估，但目前仍未確定是2劑型還是3劑型。因此還有衛福部向傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)提報接種建議，以及接種建議通過後的流程要走，如為了不影響2027年公費兒童輪狀病毒疫苗上路的期程，則至少半年內要完成，才趕得及上路當年度的預算編列。

陳菁徽提醒，國內65歲以上國人的流感疫苗接種率僅5成，既然要擴大加強型的流感疫苗措施，衛福部就應在數量上預備足夠，並做好20萬劑用罄後的追加作業。同時，也要求衛福部要有清楚的推動目標，如針對滿65歲者全面更換為加強型流感疫苗要接著在2027年上路等，都該是施政上應清楚規劃並交代的。

