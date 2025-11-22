　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出2人合照，遭高市府喊告。今(22日)陳其邁出席活動受訪表示，對於陳菁徽立委此種抹黑行為非常不以為然，「最重要的是繩之以法、遏止犯罪，而不是進行惡意政治操作。」

▲▼高雄市長陳其邁今下午出席活動，回應提告陳菁徽抹黑指控。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄市長陳其邁今下午出席活動，回應提告陳菁徽抹黑指控。（圖／記者吳世龍攝，下同）

陳其邁今天下午3時50分出席《高雄輕軌 童心上路》彩繪輕軌列車活動，結束後受訪提及月世界垃圾山一案，他強調未來求償，市府一定會用最嚴格標準處理，「再三強調，如果在高雄亂倒垃圾、破壞環境，一定會嚴厲執行法律、決不寬貸。」

而陳菁徽將涉案里長李有財在2021年貼出一張與陳其邁的合照，指控他力挺里長，陳其邁直言「不以為然」，並表示會提告來遏止此種政治抹黑操作，反指按照陳菁徽邏輯，那她之前曾經因為洩漏病人個資被判刑入罪，如果在網路上有人也利用合成與她的合照，等同於此人就是力挺她洩漏個資嗎？

另外，陳菁徽也特別提到李里長的某一個活動有民進黨籍的民代參與，事實上，當天在場參與的也有國民黨議員，陳其邁疑惑，那按照她的邏輯，國民黨也同樣力挺該位李里長傾倒垃圾的行為嗎？

陳其邁盼回歸到公共事務處理，當有人犯罪時違法時，最重要的是繩之以法、遏止犯罪，而不是進行惡意政治操作。「對於陳委員這種惡意連結抹黑的邏輯，讓人家看了真的是三條線，聽不懂她在講什麼。」強調他跟高雄市政府都會採取法律的行動。

▲▼高雄市長陳其邁今下午出席活動，回應提告陳菁徽抹黑指控。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲▼高雄市長陳其邁今下午出席活動，回應提告陳菁徽抹黑指控。（圖／記者吳世龍攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

月世界高雄陳其邁陳菁徽抹黑提告

