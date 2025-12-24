陸培育「無刺魚」　基因編輯消除所有「肌間小刺」

▲大陸研發出沒有小刺的鯽魚。（圖／翻攝中國青年報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的科學團隊近日發表了一項新研究成果，他們透過基因編輯與繁育技術，徹底移除了鯽魚體內難以處理的細碎小刺，培育出一種沒有肌間小刺，食用更加方便的鯽魚。

根據陸媒報導，該團隊由中國科學院水生生物研究所桂建芳院士領軍，在北京舉辦的種業創新成果展示活動中，他們展示了數尾體態鮮活的異育銀鯽。

完全消除消費者最頭痛的肌間小刺

團隊成功培育出的「無肌間刺異育銀鯽」，完全剔除了讓消費者望而生畏的肌間小刺。更為關鍵的是，科研團隊創造性地結合了生殖方式轉換與基因編輯技術，確立了育性可控的設計育種體系。

這意味著，這種新型鯽魚不僅食用方便，而且天生不育。這一特性極具商業與生態雙重價值，因為它從根本上切斷了新品種在自然水域繁衍擴散的風險，完美規避了轉基因魚類可能帶來的基因污染隱患，為大規模商業化推廣掃清了核心障礙。

有望改變食用魚市場生態

長期以來，鯽魚憑借其肉質細嫩、風味鮮美的特點，在中國淡水魚消費版圖中佔據著極高份額。然而，其體內數量眾多的肌間刺成為了限制其消費場景的最大阻礙。對於老人、兒童以及不擅長剔刺的年輕消費群體而言，食用鯽魚往往伴隨著卡喉的風險，這導致其在家庭餐桌之外的餐飲渠道滲透率始終難以提升。

儘管目前該品種仍處於候選新品種階段，距離大規模上市還有一段路程，但其商業化前景已被市場普遍看好。隨著後續產業化路徑的跑通，這種兼具口感優勢與加工便利性的新型鯽魚，有望在未來的水產市場中重塑價格體系，並可能對現有的淡水魚養殖結構產生替代效應。