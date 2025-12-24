　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸培育「無刺魚」　基因編輯消除所有「肌間小刺」

▲大陸「科研鯽魚」經過四年研究成功培育，有望可端上餐桌。（圖／翻攝中國青年報）

 
▲大陸研發出沒有小刺的鯽魚。（圖／翻攝中國青年報）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的科學團隊近日發表了一項新研究成果，他們透過基因編輯與繁育技術，徹底移除了鯽魚體內難以處理的細碎小刺，培育出一種沒有肌間小刺，食用更加方便的鯽魚。

根據陸媒報導，該團隊由中國科學院水生生物研究所桂建芳院士領軍，在北京舉辦的種業創新成果展示活動中，他們展示了數尾體態鮮活的異育銀鯽。

完全消除消費者最頭痛的肌間小刺

團隊成功培育出的「無肌間刺異育銀鯽」，完全剔除了讓消費者望而生畏的肌間小刺。更為關鍵的是，科研團隊創造性地結合了生殖方式轉換與基因編輯技術，確立了育性可控的設計育種體系。

這意味著，這種新型鯽魚不僅食用方便，而且天生不育。這一特性極具商業與生態雙重價值，因為它從根本上切斷了新品種在自然水域繁衍擴散的風險，完美規避了轉基因魚類可能帶來的基因污染隱患，為大規模商業化推廣掃清了核心障礙。

有望改變食用魚市場生態

長期以來，鯽魚憑借其肉質細嫩、風味鮮美的特點，在中國淡水魚消費版圖中佔據著極高份額。然而，其體內數量眾多的肌間刺成為了限制其消費場景的最大阻礙。對於老人、兒童以及不擅長剔刺的年輕消費群體而言，食用鯽魚往往伴隨著卡喉的風險，這導致其在家庭餐桌之外的餐飲渠道滲透率始終難以提升。

儘管目前該品種仍處於候選新品種階段，距離大規模上市還有一段路程，但其商業化前景已被市場普遍看好。隨著後續產業化路徑的跑通，這種兼具口感優勢與加工便利性的新型鯽魚，有望在未來的水產市場中重塑價格體系，並可能對現有的淡水魚養殖結構產生替代效應。

▲大陸「科研鯽魚」經過四年研究成功培育，有望可端上餐桌。（圖／翻攝中國青年報）

 

 
 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17:47規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／國家警報大響！17:47發生有感地震
醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產
不只陳素月！　民進黨拍板童子瑋參選2026基隆市長
通過藍白協商　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人
超辣日本留學生狂言「擇偶只愛DDD」！本尊找到了
明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢
快訊／才閃辭！李明峯遭約談偵訊　檢調8路大搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸幼兒園車輛墜入池塘　園長幼童共8人罹難

陸培育「無刺魚」　基因編輯消除所有「肌間小刺」

陸指「宏泰58號」2台人走私　陸委會：又一次跨境鎮壓

Kolas「我不是中國人」　國台辦：原住民是「古越人」從大陸移居

44元聖誕節甜點陸網爆紅！專家籲：1顆「奶油蘋果糖」等於3碗飯

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」終於回家了

學者：俄烏和談牽動台海　中國不可能承認割讓領土

人行貨幣政策委員：中國消費結構轉型升級　需增加公共服務支出

大疆無人機被美國封殺！陸商務部：將採取必要措施

陸「吸毒紀錄封存」引熱議　人大法工委解釋「違法但不構成犯罪」

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

陸幼兒園車輛墜入池塘　園長幼童共8人罹難

陸培育「無刺魚」　基因編輯消除所有「肌間小刺」

陸指「宏泰58號」2台人走私　陸委會：又一次跨境鎮壓

Kolas「我不是中國人」　國台辦：原住民是「古越人」從大陸移居

44元聖誕節甜點陸網爆紅！專家籲：1顆「奶油蘋果糖」等於3碗飯

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」終於回家了

學者：俄烏和談牽動台海　中國不可能承認割讓領土

人行貨幣政策委員：中國消費結構轉型升級　需增加公共服務支出

大疆無人機被美國封殺！陸商務部：將採取必要措施

陸「吸毒紀錄封存」引熱議　人大法工委解釋「違法但不構成犯罪」

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑　飼主曝大力士事蹟

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

迎戰日本夢幻陣容　曾豪駒：不預設差距、專注做好自己

身心歸零迎接好能量！質感洗沐、居家擴香淨化糟糕磁場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

陽明海運迎接53週年　二手貨公益義賣近70萬元回饋社會

倒數計時！7、8月期統一發票還有2張千萬沒人領　明年1／5截止

獲徵召角逐屏東縣長！　立委蘇清泉：屏東該改變了

「妳拉不動，我多出一點力！」女子拔河隊擊敗12強奪運動精英獎最佳團隊

大淵拍重慶重機「抱飛失敗」　喊：加錢！...出動兩個來抱XD

大陸熱門新聞

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

30cm鱔魚在「腹腔裡游著」！30歲男臉色慘白衝急診

4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼：阿嬤害的

「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今反指台人對該船「操控走私」

國台辦：膽敢把大貓熊當「媚日輸誠貢品」　必遭兩岸同胞怒火

陸快手直播遭駭！兩小時情色內容大爆發 涉黃帳號26萬人同步收看

陸金飾1g漲至6280元！大批買家哀嚎

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

神級煮蛋公式爆紅！他1min業配報價94萬元

中國白酒賣不動　酒廠老闆：年輕人不喝了

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

藍白提案彈劾賴清德　國台辦：違背民意、人心盡失

陸女郵輪上「人間蒸發」　沒辦離船手續

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」

更多熱門

相關新聞

陸「基改鯽魚」減少小刺更適合入口 4年研發亮相...有望端上餐桌

陸「基改鯽魚」減少小刺更適合入口 4年研發亮相...有望端上餐桌

一種幾乎不含肌間小刺的新型鯽魚，近日在北京公開亮相，透過基因改造技術，可大幅降低食用時挑刺的困擾，被視為有望走上一般消費者餐桌的新品種。這項研究歷時約4年，試圖針對民眾日常飲食中「吃魚怕刺」的困擾，也可讓傳統淡水魚養殖出現新的可能性。

楊大正自嘲「被老婆拋棄」

楊大正自嘲「被老婆拋棄」

網爆蔥燒鯽魚+苦瓜封790元　警局要查了

網爆蔥燒鯽魚+苦瓜封790元　警局要查了

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

鯽魚煮熟後戳不爛！「硬如輪胎皮」眾人傻眼

鯽魚煮熟後戳不爛！「硬如輪胎皮」眾人傻眼

關鍵字：

鯽魚

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面