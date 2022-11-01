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鯽魚煮熟筷子戳不爛！「硬如輪胎」眾人全傻　網揭真相：老饕超愛

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▲女子買了一條鯽魚回家紅燒，沒想到煮熟後卻怎麼也戳不爛，讓她十分傻眼。（圖／示意圖，翻攝自pixabay，翻攝微博）

圖文／CTWANT

很多牙口不好的老人或小孩，若想補充豐富又健康的蛋白質，多半吃口感軟嫩的魚肉，會比吃其他動物的肉類更營養。但大陸一名女子，從市場買了一條相當奇怪的鯽魚回家紅燒，但煮完上桌後，無論怎麼用筷子、鐵製的大湯匙戳魚的身體，卻怎麼樣都戳不爛，魚肉硬得跟輪胎皮一樣，讓她超傻眼。

綜合陸媒報導，大陸廣東一名女子上月29日在菜市場買了一條鯽魚，回家興沖沖的做成紅燒料理，沒想到好不容易燒好了一尾魚，打算上桌大快朵頤時，魚肉竟然硬到像輪胎皮，無論怎麼用筷子和湯杓怎麼企圖戳出魚身上的肉，就是戳部下去，跟印象中魚肉軟嫩、好入口的特性「差很大」，讓她當場傻眼。

女子表示，這樣的情況感覺太奇怪，她從沒有見過這種魚，於是試著把魚翻個面，再度拿起筷子和湯杓下手，但魚肉仍然紋風不動，跟一般魚類差異甚大，甚至開始懷疑自己，是不是買到假魚了。

畫面曝光後網友們全看傻，「好像在吃輪胎皮」，也有網友好奇問，「為什麼紅燒可以弄得這麼黑，是不是煮過頭肉變老了？」還有人猜測，「這樣如果做成生魚片，不就更硬了」。

後來有知情的老饕級網友出面解答，提到這種魚，是一種叫做「脆肉鯽魚」的魚，算是近年的新品種，跟香港及華南的一種特種養殖的脆肉鯇一樣，是餵食蠶豆長大的，所以魚肉的蛋白質及礦物質含量比一般魚類更高，肉質也更爽脆，是一些喜歡清脆口感魚肉老饕的最愛。（影片請點我

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