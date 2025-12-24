　
四技二專統測後年起擬「5科全考改選考」　高二生開始適用

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲技專招策會建議統測5科全考改為選考，目前就讀高二學生適用。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

因應少子化及減輕考生壓力，技專校院招策會今（23日）表示，四技二專統測原本5科全考，將改為選考，四技二專登記分發採計統測科目，也從5科全採改為2至5科，目前已經送教育部，估計明年1月就會公告，預計116學年正式實施，目前就讀高二學生適用。

技專校院招生策略委員會執行長李嘉紘表示，學測早在108學年由5科必考改為考生自由選考，各大學採計學測科目，也從原來參採5科改為至多參採4科，加上少子化衝擊，為了減輕學考生壓力，技專招策會也研議四技二專統測由5科全考改為由考生自由選考，讓考生專注在有把握的科目，並多花一些時間在實習上。

李嘉紘進一步表示，技專校院招策會會員大會也在12月通過，統測原本5科全考，將改為選考，報考單群（類）考生，可自主選考至少2科，但須包含專業科目至少1科；報考跨群（類）考生，可自主選考至少3科，但各群（類）專業科目（二）為必考；另四技二專登記分發採計統測科目，也從5科全採改為採計2至5科，已經將公文送到教育部，若無意外，應該明年1月公告，預計116學年正式實施，目前就讀高二學生適用。

此外，技專招策會也研議，從117學年起，四技二專甄選入學1階名額篩選倍率上限由現行「3倍」調整為「4倍」。李嘉紘表示，原本是希望115學年實施，但在10月召開公聽會後，各方贊成時間往後延，新措施將可提高學生通過1階篩選進入2階甄試機會，並擴大各校招生系科的選才空間。

12/22 全台詐欺最新數據

申請入學篩選倍率「放寬至4倍」　招聯會：117學年實施

申請入學篩選倍率「放寬至4倍」　招聯會：117學年實施

招聯會今（20日）召開會員大會，針對申請入學篩選倍率是否將現行3倍往上擴大進行討論。招聯會表示，面對少子化浪潮持續衝擊高教招生，以及系所缺額增加，今天通過決議擴大篩選倍率，由現行最高3倍調升至4倍，並從117學年度起正式實施，希望藉調高篩選倍率，能提高學生參與度，減少一階淘汰遺憾。

統測監考出包！學生被逼「離開應試教室」

統測監考出包！學生被逼「離開應試教室」

統測今登場「凱道有交管」　測驗中心：考生務必提早出門

統測今登場「凱道有交管」　測驗中心：考生務必提早出門

遊行影響統測？　昌：民進黨怕了

遊行影響統測？　昌：民進黨怕了

426凱道集會「學校發通知」　郭昱晴開酸了

426凱道集會「學校發通知」　郭昱晴開酸了

