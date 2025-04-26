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統測監考出包！學生被逼「離開應試教室」　全教會籲補償

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲有學生因為沒帶身分證，被監考老師要求返回休息區拿取。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

四技二專統一入學測驗26日舉行，過程中卻發生一起監考失誤事件，影響了多名考生的作答表現。據全國教師會反映，彰師附工的兩間試場中，有考生因未攜帶身分證件，被監考老師要求返回休息區取回，結果錯過了國文科的正式作答時間。由於考場和休息區位於不同大樓，考生在往返時浪費了許多時間，導致準備時間被打斷，心情受到影響，作答表現不佳。

根據《114學年度統一入學測驗簡章》，考生只需攜帶准考證即可入場，若沒有攜帶准考證，只要監考人員能確認身分，便可暫時允許應試。身分證並非必備證件，因此，監考人員的要求不僅違反規定，還侵害了考生的應考權益。

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事件發生後，各考場的處置方式不一，有的教室延後了一分鐘交卷，而有的則未提供任何補救措施，導致考生待遇不一，顯示出試務工作的管理混亂，對考試的公平性造成嚴重影響。

全教會對此事件提出了嚴正要求，首先是測驗中心應公開道歉，承認試務工作的疏失；其次，對受影響的考生應提供合理的補償方式，例如加分或調整計分標準；第三，應檢討並加強監試人員的考前培訓，避免個人擅自解釋規定而影響考生權益；最後，確保未來的考試程序更加明確、透明，杜絕類似事件再次發生。

四技二專統一入學測驗對數萬考生的升學與未來至關重要，任何失誤都可能對考生造成不可逆的影響。全教會將持續關注此事件的後續處理，力爭為所有考生爭取應有的公平權益。

 
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