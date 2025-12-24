國台辦：膽敢把大貓熊當「媚日輸誠貢品」　必遭兩岸同胞怒火

▲貓熊圓圓。（圖／台北市立動物園提供）

記者陳冠宇／北京報導

近日傳出日本議員提案，希望就大貓熊等動物交換與台灣進行協商。對此，大陸國台辦批評是「痴人說夢」，並稱大貓熊作為國寶，值得兩岸同胞共同珍惜，「台獨」分裂勢力膽敢把大貓熊作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。

中日雙方有關租借協議即將到期，最後兩隻旅日大貓熊將於2026年年初回到大陸。據報導，日本神戶市議員上田寬弘16日在社群媒體上表示，他已在議會提議，讓日本動物園與台灣的動物園展開動物交換。他稱，台北動物園現有的大貓熊是中國大陸贈送而非租借，目前已就相關事宜與台灣方面進行磋商。

對此，大陸國台辦發言人彭慶恩今（24）日上午於例行記者會上回應稱，「日本個別政客的妄言囈語，是痴人說夢」。

彭慶恩強調，2009年大陸贈台大貓熊是大陸同胞贈送給台灣同胞的，是兩岸關係和平發展的重要成果，深受台灣同胞特別是青少年喜愛，給他們帶去歡樂時光和美好回憶。

彭慶恩稱，大貓熊作為「國寶」，值得兩岸同胞共同珍惜，「台獨」分裂勢力膽敢把大貓熊作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。

另一方面，日本自民黨代理幹事長萩生田光一自21日起展開為期3天的台灣訪問行程。賴清德總統22日接見萩生田光一時，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視。

對此，彭慶恩表示，「我們堅決反對日方有關竄訪」，要求日方汲取歷史教訓，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止一切涉台錯誤言行。「民進黨當局妄圖勾連外部勢力謀『獨』挑釁，注定失敗。」

▼大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）