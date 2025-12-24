　
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今反指台人對該船「操控走私」

▲大陸公安局對簡、陳兩人祭出懸賞令。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸公安局公佈的簡、陳二人懸賞令。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳冠宇／北京報導

一艘多哥共和國籍的大陸權宜輪「宏泰58」，今年2月在行經台南北門區外海5海里一帶下錨，並以Z字形徘徊、勾斷台澎3號海底電纜。大陸國台辦發言人彭慶恩今（24）日於例行記者會上稱，兩位台灣居民涉及操控「宏泰58」長期向大陸走私凍品違法犯罪線索，目前公安機關已對該2人發出懸賞通告。

大陸國台辦今日（24）日舉行例行新聞發布會，有記者詢問：公安機關今日發布懸賞通告，依法徵集台灣居民簡姓男子、陳姓男子操控多哥籍「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品違法犯罪線索；今年2月，民進黨當局曾指「宏泰58號」誤損台海纜事件是大陸方面「蓄意破壞」，進行「灰色地帶襲擾」。請問對此有何評論？

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線，王姓船長二審仍判刑3年。（記者張君豪翻攝）

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線，王姓船長二審仍判刑3年。（記者張君豪翻攝）

大陸國台辦發言人彭慶恩表示，經公安機關偵查，台灣居民簡姓男子、陳姓男子2人係走私慣犯，操控「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品。目前公安機關已對該2人發出懸賞通告，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人資訊和合法權益。

彭慶恩指出，今年2月發生的「宏泰58號」事件，實為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪。他稱，民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗。「正告民進黨當局，庇護縱容走私犯罪並藉機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果。」

同日上午，山東省威海市公安局發布懸賞通告表示，2025年6月，該局在對劉某某等7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡姓男子、陳姓男子（2人於2014年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局上網追逃）為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。

威海市公安局表示，現依法對簡姓男子、陳姓男子懸賞追捕，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員。該局將視情給予5萬元至25萬元人民幣的獎勵。

高市早苗台灣有事論　趙世通：蓄意顛覆戰後國際秩序

高市早苗台灣有事論　趙世通：蓄意顛覆戰後國際秩序

今年是抗戰勝利暨台灣光復80周年，高市早苗「台灣有事論」風波引發中日齟齬，迄今尚未平息。大陸國台辦副主任趙世通今（23）日於一場活動上批評，日方舉動是對戰後國際秩序的蓄意顛覆之舉，也是要破壞地區和平、世界和平的圖謀，他並敦促日本政府撤回言行。

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場

多名藍委赴中見台商遭酸賣台　國民黨：沈伯洋父親器官還健在？

多名藍委赴中見台商遭酸賣台　國民黨：沈伯洋父親器官還健在？

北捷隨機殺人案　國台辦表示深切哀悼慰問

北捷隨機殺人案　國台辦表示深切哀悼慰問

陸海警船又現金門海域　國台辦反駁「禁限制水域」存在

陸海警船又現金門海域　國台辦反駁「禁限制水域」存在

