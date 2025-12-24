破解張文平板電腦　愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」

▲張文除了瀏覽鄭捷以及其他新聞，平時愛看日本動漫以及角色扮演手遊。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

記者邱中岳／台北報導

隨機殺害3人的張文，警方持續追查其犯案動機，專案小組成員發現，張文的平板電腦除了有犯案計畫，還搜尋鄭捷相關的文章，但平時嗜好如同一般宅男，喜歡看日本動漫以及角色扮演的手遊。

張文19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

專案小組人員查出，張文平板電腦裡面有三張地圖，第一張標示出5、6處縱火地點，最後選擇三處地緣關係較為相近的地點進行縱火，犯案後騎乘UBike逃離現場；第二張地圖，張文則標示出捷運台北車站的犯案地點，主要選擇在M7、M8連通道；第三張地圖則是南西誠品，警方目前確定僅三處犯案地點，並沒有其他攻擊地點的相關情資以及計畫。

▲檢警重回南西誠品，重建張文殺人案現場。（圖／記者黃彥傑攝）

在張文的平板電腦中，專案小組發現他重度閱覽鄭捷的相關新聞以及文章，還發現張文其實愛好看同人類型的漫畫，還有玩「角色扮演」的《地平線行者 Horizon Walker》手遊。

據悉，張文曾經瀏覽過一部內容豐富的動漫《無職轉生·到了異世界就拿出真本事》，故事講述一名對生活失去希望的「家裡蹲」，遭遇車禍死去後，在保留記憶的情況下轉生到異世界，決心在異世界認真地活下去。

另外，張文在策畫行動時的休閒時間，除了看動漫就是玩手遊，10月間也有上網打手遊《地平線行者 Horizon Walker》，這款遊戲主要是融合獨創世界觀與魅力畫面的回合制角色扮演遊戲。

張文策畫震驚全台的隨機殺人事件，在平板電腦裡除了存放殺人企劃之外，還有以女性角色為主的手機遊戲以及日本動漫，也讓專案小組直呼，「個性太兩極了吧！」