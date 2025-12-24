　
社會 社會焦點 保障人權

破解張文平板電腦　愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

▲張文除了瀏覽鄭捷以及其他新聞，平時愛看日本動漫以及角色扮演手遊。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

記者邱中岳／台北報導

隨機殺害3人的張文，警方持續追查其犯案動機，專案小組成員發現，張文的平板電腦除了有犯案計畫，還搜尋鄭捷相關的文章，但平時嗜好如同一般宅男，喜歡看日本動漫以及角色扮演的手遊。

張文19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

專案小組人員查出，張文平板電腦裡面有三張地圖，第一張標示出5、6處縱火地點，最後選擇三處地緣關係較為相近的地點進行縱火，犯案後騎乘UBike逃離現場；第二張地圖，張文則標示出捷運台北車站的犯案地點，主要選擇在M7、M8連通道；第三張地圖則是南西誠品，警方目前確定僅三處犯案地點，並沒有其他攻擊地點的相關情資以及計畫。

▲▼檢警回到張文隨機殺人墜樓現場南西百貨頂樓釐清案情。（圖／記者黃彥傑攝）

▲檢警重回南西誠品，重建張文殺人案現場。（圖／記者黃彥傑攝）

在張文的平板電腦中，專案小組發現他重度閱覽鄭捷的相關新聞以及文章，還發現張文其實愛好看同人類型的漫畫，還有玩「角色扮演」的《地平線行者 Horizon Walker》手遊。

據悉，張文曾經瀏覽過一部內容豐富的動漫《無職轉生·到了異世界就拿出真本事》，故事講述一名對生活失去希望的「家裡蹲」，遭遇車禍死去後，在保留記憶的情況下轉生到異世界，決心在異世界認真地活下去。

另外，張文在策畫行動時的休閒時間，除了看動漫就是玩手遊，10月間也有上網打手遊《地平線行者 Horizon Walker》，這款遊戲主要是融合獨創世界觀與魅力畫面的回合制角色扮演遊戲。

張文策畫震驚全台的隨機殺人事件，在平板電腦裡除了存放殺人企劃之外，還有以女性角色為主的手機遊戲以及日本動漫，也讓專案小組直呼，「個性太兩極了吧！」

快訊／禾浩辰求婚了！　下跪套牢吳品潔
公司頒獎「三上悠亞竟是嘉賓」！超辣身材被看光
快訊／淡水騎士遭撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡
張文租屋處「一條充電線都沒有」　空冰箱飄濃濃汽油味
父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點
張文平板電腦破解！　愛玩這款「角色扮演手遊」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

與小隊長不睦竟誣陷他收紅包　前保二警判2年定讞將發監

快訊／裝備採購傳弊案！檢廉搜索台南消防局秘書室　現場畫面曝

快訊／淡水騎士遭「逆向女駕駛」撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡

張文北車放煙霧彈殺1人　檢警3D雷射掃描儀重建現場

把好友當ATM！「借錢買工具、沒錢搭車」騙6千　彰化男判5月

車行老闆超狠！處理糾紛西瓜刀砍斷兄弟檔手掌　4惡匪下場曝

破解張文平板電腦　愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」

被騙好幾千萬！屏東婦還要再領1463萬　這次被警銀聯手擋下

張文租屋處「連充電線都沒有」　冰箱空空卻飄濃厚汽油味

快訊／25歲嫌神岡落網了！　刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

張文縱火日本動漫角色扮演　

