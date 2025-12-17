揭藍白立委刪北士科電網預算　綠議員：蔣萬安配套措施是什麼？

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

輝達海外總部落腳台北北投士林科技園區T17、T18，蔣萬安今（17日）前往視察，提及之前輝達全球不動產副總裁Scott Ekman給的投資意向函，不只是一份文件，而是「全球市值最高的企業對台北投下的信任票」。民進黨市議員林延鳳質疑，藍白立委之前在立法院把北士科的韌性電網配置預算刪除，那接下來針對用電問題，要如何請中央一起來合作？預算在哪裡？

輝達宣布進駐北士科，林延鳳對此表示，蔣市府準備好了嗎？包含未來要有穩定的供電，甚至輝達還要求要有綠電的供應穩定，請問蔣市府的配套是什麼？

林延鳳也指出，北士科的交通配套也令人擔憂，因為輕軌的路線到目前還沒有核定，甚至連設計的內容都還沒有送中央核定跟討論，等到北士科其他的廠商進駐之後，到底交通阻塞的問題要如何解決？否則只會變成「內科塞車2.0」的惡夢而已。

稍早被問到北士科園區整體交通規劃，蔣萬安回應，面對園區擴建及未來交通量成長，北市府已提出短期、中期與長期的整體交通規劃因應，短期將推動接駁公車專用道，提高通勤運輸效率；中長期則啟動輕軌可行性評估，以及規劃捷運「十字路廊」南北向、東西向路網布局，期望能提前因應未來開發進度所帶來的交通衝擊。

