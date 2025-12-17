持續邀請黃仁勳！輝達北士科農曆年前簽約　蔣萬安曝啟動3規劃

▲台北市長蔣萬安一早視察北士科T17、T18。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市政府預計1月底至2月上旬與輝達簽訂地上權契約，輝達執行長黃仁勳明年1月將來台灣參加輝達尾牙，有望順便參加簽約儀式。台北市長蔣萬安今（17日）視察T17、T18基地前受訪表示，面對園區擴建及未來交通量成長，北市府已提出短期、中期與長期的整體交通規劃因應，且正以「生產、生活、生態」三生共融為核心，打造全新的宜居示範區。

蔣萬安表示，為了將T17、T18兩地間的道路合併，北市府於12月10日正式將都市計畫變更進入公展的程序，待一個月後由台北市副市長李四川召開複審會議。他強調，有李四川坐鎮，「我們都非常安心」。

▲蔣萬安今現場會勘收回後的北士科T17、T18現況。（圖／台北市政府提供）

由於先前蔣萬安說過，有邀請輝達執行長黃仁勳來台簽約，今日則被問到是否已收到回信？蔣萬安說，確實有親自寫郵件給黃仁勳，向對方說明最新進度，同時也轉達「若能在明年1月順利簽約，非常歡迎黃仁勳屆時人在台灣，一同出席簽約儀式」。但黃仁勳是否已回覆？蔣萬安坦言，「目前還沒有。」北市府會持續與輝達保持密切溝通與聯繫，「不管是在台灣這邊，或是美國總部，都會不斷對接。」

被問到北士科園區整體交通規劃，蔣萬安說明，面對園區擴建及未來交通量成長，北市府已提出短期、中期與長期的整體交通規劃因應，短期將推動接駁公車專用道，提高通勤運輸效率；中長期則啟動輕軌可行性評估，以及規劃捷運「十字路廊」南北向、東西向路網布局，期望能提前因應未來開發進度所帶來的交通衝擊。

蔣萬安致詞時也說，北市府正以「生產、生活、生態」三生共融為核心，打造全新的宜居示範區，目前已完成專案住宅安置原住戶，並規劃500戶社會住宅，未來將引入托育、幼兒園與日照中心等社福設施，形塑友善全齡的生活環境；在生態面向，他強調，北士科將兼具防災與環境永續，園區內規劃防災生態景觀的超級堤防、滯洪與透水功能並具的生態公園，同時朝向「近零排放生態區」的標準推進。

在產業發展方面，蔣萬安期待北士科未來不只帶動北投、士林區域，更能與南港、內科串聯，形成完整的台北科技廊帶。他說，透過北士科的建設與產業聚落效應，台北將打造出具有國際競爭力的科技產業示範區，因為未來於此矗立起的輝達海外企業總部，不只是一棟巨大建物，更是為台北市安裝上全球最強的AI（人工智慧）心臟。