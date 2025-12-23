元智資工系徐逸懷教授　獲優秀青年電機工程師獎

▲元智大學資工系徐逸懷助理教授獲中國電機工程學會優秀青年電機工程師獎。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學資訊工程學系助理教授徐逸懷，憑藉其在次世代行動通訊與智慧網路資源配置領域的研究成果，以及長期投入高等教育與工程人才培育的貢獻，榮獲中國電機工程學會114年「優秀青年電機工程師獎」，並成為今年唯一入選的私立大學教師，展現元智大學在前瞻資訊與通訊科技研究上的深厚能量。

元智大學23日表示，中國電機工程學會「優秀青年電機工程師獎」為國內電機與資訊領域具高度指標性的專業獎項，遴選對象為未滿40歲，且在學術研究或工程實務上具卓越表現的青年學者。該獎項每年學術界僅選出五位得主，競爭激烈，能獲此殊榮備受學界肯定。

徐逸懷於2021年加入元智大學資訊工程學系，研究專長涵蓋6G衛星－空中－地面整合網路（Satellite–Air–Ground Integrated Network, SAGIN）與5G地面行動網路下的智慧資源配置技術，並以深度強化學習為核心方法，探討頻譜共享、通訊與計算資源協同管理、服務快取與任務卸載等關鍵議題。相關研究成果已發表於多本無線通訊與網路領域的國際頂尖期刊發表。

截至目前，徐逸懷已累積發表30篇國際期刊與會議論文，取得6項專利，並主持多項國科會與產學合作計畫，展現其研究成果兼具學術深度與產業應用價值。

在教學與人才培育方面，徐逸懷積極指導研究生與大學部學生參與國內外學術研究與競賽，多名學生曾獲國科會及IEEE Vehicular Technology Society補助，並在中國工程師學會、資訊學會、中國電機工程學會、崇越論文大賞、TANET、MC&WASN等競賽中獲得特優、最佳論文及優秀論文等獎項。另有多位學生在其指導下獲得國科會大專生研究計畫補助，累計學生獲獎與補助金額逾新台幣28萬元。

此外，徐逸懷亦長期投入國際學術服務，擔任多項IEEE國際頂尖期刊與會議之審稿委員，並曾擔任IEEE WCNC審稿委員、IEEE VTC-Fall 2024 Session Chair，以及IEEE GLOBECOM 2025工作坊技術委員會成員，顯示其專業能力與研究成果已獲國際學界高度肯定。

徐逸懷表示，未來將持續深耕次世代通訊與智慧網路相關研究，並加強人才培育與國際合作，期盼培養更多具國際競爭力的年輕學子，於全球科技與工程舞台上展現臺灣的研究能量。