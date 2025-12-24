　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化騎乘保障　台東YouBike明年起實施傷害險投保新制

▲台東YouBike 115年元旦全面上路傷害險制度。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東YouBike 115年元旦全面上路傷害險制度。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續提升公共自行車使用者的騎乘保障與安全，台東縣政府宣布，自115年1月1日起，YouBike全車種（YouBike 2.0及YouBike 2.0E）將全面實施「完成投保免費公共自行車傷害險後方可租借」的新制，期透過制度化的保障機制，為縣民及遊客打造更加安心的騎乘環境。

台東縣政府表示，近年來積極推動低碳交通與慢經濟發展，結合友善運輸、永續觀光與日常通勤需求，逐步建構以公共運輸與綠色移動為核心的交通網絡。YouBike公共自行車不僅串聯市區生活機能與觀光動線，也貼近台東「慢、好、生活」的城市步調，成為縣民與旅客共享城市的重要交通工具。此次推動公共自行車傷害險制度，正是在擴大服務量能的同時，同步強化使用安全與保障品質，展現縣府以人為本、兼顧便利與安全的施政理念。

環保局指出，台東縣自113年12月引進YouBike公共自行車以來，使用次數穩定成長，顯示公共自行車已逐漸成為縣內重要的日常交通選項。考量台東地形多元、道路條件具地方特色，縣府持續滾動檢討相關配套措施，此次推動傷害險投保新制，即是從使用者安全出發，進一步分散意外事故風險，完善公共運具的基礎保障。

環保局進一步說明，公共自行車傷害險由政府提供並全額負擔保費，使用者無須自行支付任何費用。民眾於騎乘公共自行車期間如發生意外事故，造成死亡、失能或住院等情形，可依保險契約規定，檢具相關醫療證明文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額為新台幣100萬元（未滿15足歲者依相關規定辦理）。

公共自行車傷害險屬人身保險，須採實名制登錄。縣府提醒民眾務必事先完成投保程序，目前可透過兩種方式辦理：一是至YouBike官方網站填寫投保資料；二是下載YouBike官方APP，登入會員後進入「公共自行車傷害險」專區完成登錄。相關投保資料如身分證字號、出生年月日等，須與實際騎乘者一致，方能確保理賠權益。

環保局表示，自113年12月12日至114年11月30日止，台東YouBike整體騎乘投保率已達88%，顯示多數使用者已主動完成投保。呼籲尚未完成投保的縣民朋友儘速完成登錄，以免自115年元旦起無法租借YouBike，同時也能安心享受便利、低碳的公共自行車服務。民眾如對投保或使用方式有疑問，可至YouBike台東專區官網查詢，或撥打24小時客服專線（089-219322）洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中25歲男殺死前老闆！　刀抵他爸脖子逼出面
王ADEN跨年演出又被砍！　2天被撤2活動
36歲歌后相隔10年又當媽！　挺5個月孕肚照唱跨年
獨／「就在我眼前被輾斃！」　駕駛直擊女騎士死亡瞬間
快訊／率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長
「朴有天舊愛」黃荷娜逃亡柬埔寨落網！
吳品潔被求婚！　前男友邱宇辰大方祝福：她是很好的女生
張文「符合好房客標準」　一票房東怕爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

花蓮明禮路行穿線難防滑！公所要求重鋪　半半施工週五前完工

守護學童清晰視界　台南市感謝企業連續8年投入弱勢學童免費配鏡

男腦中風意識模糊　門諾首用機械手臂抽吸深部血塊重獲生機

強化騎乘保障　台東YouBike明年起實施傷害險投保新制

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

專業與同理並行　關山警偵查佐黃福昇獲警政署長公開表揚

強化長者安全意識　台東成功分局參與青溪協會宣導活動

減輕員警負擔、強化治安量能　台東縣警察局增補約用人力

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

花蓮明禮路行穿線難防滑！公所要求重鋪　半半施工週五前完工

守護學童清晰視界　台南市感謝企業連續8年投入弱勢學童免費配鏡

男腦中風意識模糊　門諾首用機械手臂抽吸深部血塊重獲生機

強化騎乘保障　台東YouBike明年起實施傷害險投保新制

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

專業與同理並行　關山警偵查佐黃福昇獲警政署長公開表揚

強化長者安全意識　台東成功分局參與青溪協會宣導活動

減輕員警負擔、強化治安量能　台東縣警察局增補約用人力

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

凱薩衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」　洗菜洗手更有安心感

御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

GU話題鞋包推薦清單！790元抓褶芭蕾運動鞋、可愛圓筒包無痛入手

樂天桃猿網羅新洋投魔爾曼　看重兩大關鍵：續航與球威

【哭到眼鏡起霧】割頸案二審判決被害家屬淚崩！　哭訴：資料全給加害者知道

地方熱門新聞

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

親子走進七股沙洲淨灘讀經班以經典精神守護海洋

2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒煙火迎新

育嬰留職停薪、家庭照顧新制115年1／1上路

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

茶枝重生為「農林紙」　大溪老茶廠禮盒率先用

即／中捷全線停運　疑似電力異常

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

元智資工系徐逸懷　榮獲優秀青年電機工程師獎

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

減班休息有補貼「月底就到期」！最高每月1.21萬元南分署籲快申請

台南市2社區奪社區金點之星在地安老是台南的底氣

國8西向9.7公里小貨車追撞回堵大貨車無人傷、駕駛酒測未超標

更多熱門

相關新聞

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

歷經七個月太空旅程的紅藜種子順利返抵地球並回到故鄉台東，今年4月於達仁鄉土坂vusam文化實驗小學播種，結合實驗教育課程進行栽培，並於9月成功收成約20克第一代太空紅藜。台東縣政府於24日舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會，宣告太空紅藜正式在台東落地生根，展現文化、科學與產業跨域整合的具體成果。

成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

專業與同理並行　關山警偵查佐黃福昇獲警政署長公開表揚

專業與同理並行　關山警偵查佐黃福昇獲警政署長公開表揚

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

關鍵字：

投保YouBike台東

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面