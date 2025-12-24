強化騎乘保障　台東YouBike明年起實施傷害險投保新制

▲台東YouBike 115年元旦全面上路傷害險制度。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續提升公共自行車使用者的騎乘保障與安全，台東縣政府宣布，自115年1月1日起，YouBike全車種（YouBike 2.0及YouBike 2.0E）將全面實施「完成投保免費公共自行車傷害險後方可租借」的新制，期透過制度化的保障機制，為縣民及遊客打造更加安心的騎乘環境。

台東縣政府表示，近年來積極推動低碳交通與慢經濟發展，結合友善運輸、永續觀光與日常通勤需求，逐步建構以公共運輸與綠色移動為核心的交通網絡。YouBike公共自行車不僅串聯市區生活機能與觀光動線，也貼近台東「慢、好、生活」的城市步調，成為縣民與旅客共享城市的重要交通工具。此次推動公共自行車傷害險制度，正是在擴大服務量能的同時，同步強化使用安全與保障品質，展現縣府以人為本、兼顧便利與安全的施政理念。

環保局指出，台東縣自113年12月引進YouBike公共自行車以來，使用次數穩定成長，顯示公共自行車已逐漸成為縣內重要的日常交通選項。考量台東地形多元、道路條件具地方特色，縣府持續滾動檢討相關配套措施，此次推動傷害險投保新制，即是從使用者安全出發，進一步分散意外事故風險，完善公共運具的基礎保障。

環保局進一步說明，公共自行車傷害險由政府提供並全額負擔保費，使用者無須自行支付任何費用。民眾於騎乘公共自行車期間如發生意外事故，造成死亡、失能或住院等情形，可依保險契約規定，檢具相關醫療證明文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額為新台幣100萬元（未滿15足歲者依相關規定辦理）。

公共自行車傷害險屬人身保險，須採實名制登錄。縣府提醒民眾務必事先完成投保程序，目前可透過兩種方式辦理：一是至YouBike官方網站填寫投保資料；二是下載YouBike官方APP，登入會員後進入「公共自行車傷害險」專區完成登錄。相關投保資料如身分證字號、出生年月日等，須與實際騎乘者一致，方能確保理賠權益。

環保局表示，自113年12月12日至114年11月30日止，台東YouBike整體騎乘投保率已達88%，顯示多數使用者已主動完成投保。呼籲尚未完成投保的縣民朋友儘速完成登錄，以免自115年元旦起無法租借YouBike，同時也能安心享受便利、低碳的公共自行車服務。民眾如對投保或使用方式有疑問，可至YouBike台東專區官網查詢，或撥打24小時客服專線（089-219322）洽詢。