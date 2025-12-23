　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

茶枝變身「農林紙」　大溪老茶廠紀念禮盒包裝有味道

▲茶枝重生為「農林紙」大溪老茶廠百週年紀念禮盒包裝率先用

▲大溪老茶廠 2026年即將進入百年歷史。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣農林公司23日宣布，旗下品牌-桃園市大溪老茶廠 2026年即將進入百年歷史，該公司攜手峻揚紙業、中日特種紙廠及浩漢產品設計，共同開發以製茶過程產生之茶枝為原料的循環紙材「農林紙」，將農業剩餘資材轉化為兼具結構強度與設計質感的實用材料，實際導入提袋與精緻包裝，推動農業循環經濟的跨產業落地應用。

台灣農林行銷企劃暨觀光休閒事業處長湯千萩表示，團隊將茶枝視為可再利用的天然纖維資源，而非廢棄物，透過與紙業夥伴合作導入纖維重組與FSC再生紙製程，成功克服農業纖維對紙張強度與耐用度的挑戰，使「農林紙」能實際應用於包裝結構與提袋產品。

▲茶枝重生為「農林紙」大溪老茶廠百週年紀念禮盒包裝率先用

▲▼大溪老茶廠百週年紀念禮盒包裝，採以茶枝重生「農林紙」。（圖／台灣農林提供）

▲茶枝重生為「農林紙」大溪老茶廠百週年紀念禮盒包裝率先用

其中，中日特種紙廠負責茶枝纖維研磨與紙漿配方調整，確保材料穩定性；峻揚紙業則依配方完成量產，使成品保留自然纖維斑點與溫潤紙感，兼顧環境友善與商業應用需求。

茶枝重生為「農林紙」大溪老茶廠百週年紀念禮盒包裝率先用

▲百年老茶廠故事多。（圖／郭美玲提供）

本案亦獲文化部第一屆「百大文化基地」補助資源支持。湯千萩指出，相關資源挹注加速農業剩餘資材高值化的實驗與落地，讓循環設計不只停留在概念，而能真正進入製程與市場。

「農林紙」目前已率先應用於大溪老茶廠2026年百週年紀念禮盒包裝，由浩漢產品設計操刀。設計團隊刻意保留纖維紋理，使材料本身成為設計語彙的一部分，呼應品牌歷史與土地連結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場　力朝「近零新未來」努力

元智資工系徐逸懷教授　獲優秀青年電機工程師獎

育嬰留職停薪、家庭照顧彈性化　元旦起採育嬰以日、照顧隨時

茶枝變身「農林紙」　大溪老茶廠紀念禮盒包裝有味道

「桃園市新住民專區」網站正式上線　打造多元友善服務平台

南投首家失智型日照中心開幕　名間竹秀苑以香氛助長輩動腦延緩退化

桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒璀璨煙火迎新年

連18年捐萬斤柳丁　桃市副議長李曉鐘女兒承諾接棒

竹山打造「失智友善一條街」　秀傳醫院＋社區商家聯手張開防護網

親子走進七股沙洲淨灘　讀經班以經典精神守護海洋

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

英雄余家昶遭張文刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場　力朝「近零新未來」努力

元智資工系徐逸懷教授　獲優秀青年電機工程師獎

育嬰留職停薪、家庭照顧彈性化　元旦起採育嬰以日、照顧隨時

茶枝變身「農林紙」　大溪老茶廠紀念禮盒包裝有味道

「桃園市新住民專區」網站正式上線　打造多元友善服務平台

南投首家失智型日照中心開幕　名間竹秀苑以香氛助長輩動腦延緩退化

桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒璀璨煙火迎新年

連18年捐萬斤柳丁　桃市副議長李曉鐘女兒承諾接棒

竹山打造「失智友善一條街」　秀傳醫院＋社區商家聯手張開防護網

親子走進七股沙洲淨灘　讀經班以經典精神守護海洋

東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

獨／北市男嗆隨機殺人能「教訓社會」　士院不收：媽媽帶回家看管

選擇前進基地？張文同步訂2家商旅　成功1家原因曝

【動物報復？！】長者丟石驅趕牛沒想到…竟遭連續攻擊????

地方熱門新聞

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

育嬰留職停薪、家庭照顧新制115年1／1上路

元智資工系徐逸懷　榮獲優秀青年電機工程師獎

2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒煙火迎新

南投首家失智型日照中心名間竹秀苑開幕

茶枝重生為「農林紙」　大溪老茶廠禮盒率先用

「桃園市新住民專區」網站　正式上線

親子走進七股沙洲淨灘讀經班以經典精神守護海洋

李曉鐘持續18年捐萬斤柳丁　女兒立願接棒

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

即／中捷全線停運　疑似電力異常

模擬地震釀管線洩漏南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

竹山打造「失智友善一條街」

更多熱門

相關新聞

中秋玩桃園！秘境古道、全新巴陵驛站

中秋玩桃園！秘境古道、全新巴陵驛站

中秋連假來桃園北橫玩三天兩夜！桃園市觀旅局精選出大溪、復興區6大景點，民眾可以到大溪三層打鐵寮古道、新溪口吊橋健走，再到葉家千金品茶，若時間充裕，不妨走進霧氣瀰漫的仙境拉拉山，以及9月5日才重新開放的巴陵驛站，度過舒心療癒的連假時光。

桃園遊參訪大溪老茶廠　品味茶文化

桃園遊參訪大溪老茶廠　品味茶文化

大溪一日遊！品茶香、賞浪漫夕陽

大溪一日遊！品茶香、賞浪漫夕陽

大溪老茶廠新靈魂　

大溪老茶廠新靈魂　

大溪老茶廠成功翻身成熱門景點

大溪老茶廠成功翻身成熱門景點

關鍵字：

茶枝重生農林紙大溪老茶廠百週年紀念禮盒

讀者迴響

熱門新聞

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車不治

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

《角頭》被質疑「敗壞社會風氣」高捷罕見動怒！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

即／PO文槍殺盧秀燕　台中25歲女警收押

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面