利比亞參謀總長土耳其墜機！　機上5人全罹難

▲利比亞參謀總長哈達德（左，Mohammed al-Haddad）中將。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

利比亞參謀總長哈達德（Mohammed al-Haddad）中將與其他4名同行者，今日自土耳其首都安卡拉搭乘商務噴射機離境，沒想到飛機起飛不久即在安卡拉附近墜毀，機上無人生還。事發後，土耳其與利比亞官方均證實此意外，雙方都表達了哀悼之意。

墜機事件全貌

根據土耳其與利比亞官員說法，利比亞武裝部隊參謀總長哈達德（Mohammed al-Haddad）中將和四名隨行人員，今天早上從安卡拉機場出發，準備返回利比亞首都的黎波里。不料，這架型號為獵鷹50（Falcon 50）的商務噴射機才剛升空不久，在距離安卡拉市區約74公里的哈伊馬納（Haymana）地區發生墜毀，機上五人全都遇難。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，搜救人員很快就在哈伊馬納附近找到了飛機殘骸，但現場沒有生還者。這起事件震驚利比亞政壇，利比亞總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）在臉書發文表示，聽聞哈達德中將罹難，內心充滿哀痛與悲傷。

會談與墜機經過

哈達德中將在墜機前幾個小時，才剛在安卡拉跟土耳其參謀總長巴伊拉克塔羅格魯（Selcuk Bayraktaroglu）舉行會談，討論兩國軍事合作。他正準備結束訪問，搭機回國時發生不幸。

據路透社報導，就在這起墜機事件發生前一天，土耳其國會才剛通過延長土耳其軍人在利比亞部署兩年的決議。土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）透過社群平台X說明，哈達德（Mohammed al-Haddad）所乘的噴射機於格林威治標準時間17時10分自安卡拉埃森博阿機場（Ankara Esenboga Airport）起飛，約42分鐘後便失去聯繫。

墜機原因調查

根據耶里卡亞（Ali Yerlikaya）進一步說明，飛機在墜毀前曾向地面發出緊急降落通知，但隨後就再也聯絡不上。事故地點距離安卡拉市區並不遠，搜救隊伍很快就抵達現場展開救援。

土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，安卡拉首席檢察官辦公室已經針對這起意外著手調查，將釐清墜機原因。利比亞與土耳其政府也都承諾，將全力配合調查，給遇難者家屬一個交代。