快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押

▲李姓男子惡作劇按警鈴謊稱有炸彈客。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

台北車站發生隨機無差別攻擊事件，造成全台模仿效應，各大眾運輸都傳出遭到有心人士恐嚇。高雄捷運昨（22）日晚間也發生惡作劇恐嚇，一名20歲李姓男子於捷運站故意按下緊急電話警鈴，謊稱捷運內有炸彈客，警方3小時後於台南逮獲李嫌，並將他移送地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押，橋院審理後裁定羈押。

22日晚間，高雄警方接獲報案指出，高雄捷運巨蛋站內有民眾按下緊急電話警鈴，表示捷運站體內有炸彈客。專案小組調閱監視器，發現一名男子故意觸動警鈴，立即循線逮人。

警方調查，李姓男子當時在捷運紅線巨蛋站內故意按警鈴，謊報有炸彈客，隨後晚間9點09分搭乘北上列車抵達捷運左營站，下車後又故意按緊急按鈕離開，並轉搭台鐵前往台南。

專案小組3小時後於台南市查獲李姓嫌犯，他表示，近期看到新聞大肆報導，他手癢忍不住，也想要「幹點什麼事」，才會去按警鈴。警方調查發現，李嫌沒有穩定工作，曾有偷竊、詐欺等案底，平日四處為家偷拐騙，全案依刑法151條恐嚇公眾危安及第305條恐嚇危害安全等罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

檢方認為，李姓嫌犯恐有再犯之餘，向法院聲請羈押，法院審理後裁定羈押。