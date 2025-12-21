　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三峽雙刀男砍車大鬧加油站「辦公室潑易燃液體」！檢方複訊後聲押

▲▼新北三峽一名呂姓男子手持雙刀闖入一處辦公室，遭警方強勢壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲呂男持雙刀揮砍路邊車輛，並且闖入加油站恐嚇人員、潑灑易燃液體。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民、柯振中／台北報導

新北市一名呂姓男子20日下午在三峽區持刀揮砍路邊車輛，並闖入加油站恐嚇人員及潑灑易燃液體，行徑嚴重危害公眾安全。檢察官訊問後，認定被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，已向法院聲請羈押。

持刀砍車、恐嚇加油站人員

檢方說明，呂姓男子於12月20日14時許，雙手各持一把菜刀，在三峽區揮砍路邊民眾車輛，隨後進入加油站營業室內，對現場工作人員出言恐嚇，並潑灑易燃液體，讓現場人員嚇得不輕。警方接獲通報後即時到場處理，成功控制現場情勢，並將呂男當場逮捕，避免事件進一步擴大。

▼新北三峽的呂姓男子手持雙刀闖入一處辦公室，遭警方強勢壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼新北三峽一名呂姓男子手持雙刀闖入一處辦公室，遭警方強勢壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

檢方複訊後聲請羈押

檢察官指出，被告行為涉嫌觸犯刑法第173條第3項、第1項放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，以及刑法第151條恐嚇公眾罪、同法第305條恐嚇危害安全罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、反覆實施之虞，因此向法院聲請羈押。

新北地檢署強調，對於任何造成公眾危害的暴力行為，司法機關絕不寬貸，將秉持嚴查速辦原則，全力維護社會安全。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白蘿蔔「精華部位」常被丟掉！專家嘆可惜：營養高2300倍
李洋當證婚人：終於有人能收服王齊麟了
快訊／55歲男手持鐮刀　路上四處徘徊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三峽雙刀男砍車大鬧加油站「辦公室潑易燃液體」！檢方複訊後聲押

快訊／鬧區驚魂！街友疑酒醉持鐮刀遊蕩　彰警火速壓制

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

快訊／男子三民高中捷運站外喊「我有槍」　法院裁定羈押

獨／「一念之間先吃飯」逃一劫！女目擊者還原張文砍人案現場

快訊／新竹驚傳隨機攻擊！警方證實「已掌握特定對象」

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了

女客謊稱「高鐵上有爆裂物」！警方出手了　將人帶回調查

高雄男當街吵架突放火燒！機車藏砍柴刀　引發恐慌遭送辦

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

三峽雙刀男砍車大鬧加油站「辦公室潑易燃液體」！檢方複訊後聲押

快訊／鬧區驚魂！街友疑酒醉持鐮刀遊蕩　彰警火速壓制

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

快訊／男子三民高中捷運站外喊「我有槍」　法院裁定羈押

獨／「一念之間先吃飯」逃一劫！女目擊者還原張文砍人案現場

快訊／新竹驚傳隨機攻擊！警方證實「已掌握特定對象」

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了

女客謊稱「高鐵上有爆裂物」！警方出手了　將人帶回調查

高雄男當街吵架突放火燒！機車藏砍柴刀　引發恐慌遭送辦

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

歐陽靖恢單3年吐心聲！　昔淨身出戶累到哭：現在覺得很讚

肉身擋張文殞命網號召「記住余家昶」　友淚：10年前的話你實現了

三峽雙刀男砍車大鬧加油站「辦公室潑易燃液體」！檢方複訊後聲押

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

美國製造TOYOTA「明年逆輸入賣回日本」！首波3車型促進貿易往來

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　蘇俊賓：地方信仰交流安定人心

桃園六家扶輪社「團結行善」　捐贈電腦設備助大園新住民數位學習

埔里市區民宅傳火警...堆雜物助長火勢2鄰戶遭殃　消防隊動員打滅

許允樂冬至曝「媽煮紅豆湯圓寵女婿」　李玉璽甜回1符號閃爆

【派員圍捕】張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」！　7警察荷槍追上樓

社會熱門新聞

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

更多熱門

相關新聞

快訊／睡褲男持雙刀闖加油站！遭警強勢壓制

快訊／睡褲男持雙刀闖加油站！遭警強勢壓制

新北市三峽區介壽路一段今(20日)下午2時28分許傳出一起暴力恐嚇案，警方調查，一名呂姓男子(32歲)手持雙刀闖入一處辦公室恐嚇，並將不明溶液往桌上淋；警方獲報到場後立即控制呂嫌，惟呂嫌情緒激動、抗拒逮捕，後續遭優勢警力強力鎮壓，過程中呂嫌手中的刀刃不慎劃傷自己，後續由警方協助送往亞東醫院治療。詳細案情細節、犯案動機尚待進一步調查釐清。

網友嗆「殺50人」台中新光三越啟動安全措施

網友嗆「殺50人」台中新光三越啟動安全措施

5月大男嬰棄屍大排！生父、同居女遭羈押禁見

5月大男嬰棄屍大排！生父、同居女遭羈押禁見

離死亡好近！她搭手扶梯「張文在正後方」

離死亡好近！她搭手扶梯「張文在正後方」

5月嬰陳屍大排！父與同住女子遭聲押

5月嬰陳屍大排！父與同住女子遭聲押

關鍵字：

三峽持刀恐嚇加油站羈押

讀者迴響

熱門新聞

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面