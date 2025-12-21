三峽雙刀男砍車大鬧加油站「辦公室潑易燃液體」！檢方複訊後聲押

▲呂男持雙刀揮砍路邊車輛，並且闖入加油站恐嚇人員、潑灑易燃液體。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者黃哲民、柯振中／台北報導

新北市一名呂姓男子20日下午在三峽區持刀揮砍路邊車輛，並闖入加油站恐嚇人員及潑灑易燃液體，行徑嚴重危害公眾安全。檢察官訊問後，認定被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，已向法院聲請羈押。

持刀砍車、恐嚇加油站人員

檢方說明，呂姓男子於12月20日14時許，雙手各持一把菜刀，在三峽區揮砍路邊民眾車輛，隨後進入加油站營業室內，對現場工作人員出言恐嚇，並潑灑易燃液體，讓現場人員嚇得不輕。警方接獲通報後即時到場處理，成功控制現場情勢，並將呂男當場逮捕，避免事件進一步擴大。

▼新北三峽的呂姓男子手持雙刀闖入一處辦公室，遭警方強勢壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）



檢方複訊後聲請羈押

檢察官指出，被告行為涉嫌觸犯刑法第173條第3項、第1項放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，以及刑法第151條恐嚇公眾罪、同法第305條恐嚇危害安全罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、反覆實施之虞，因此向法院聲請羈押。

新北地檢署強調，對於任何造成公眾危害的暴力行為，司法機關絕不寬貸，將秉持嚴查速辦原則，全力維護社會安全。