社會 社會焦點 保障人權

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

記者許宥孺／高雄報導

台北車站發生隨機無差別攻擊，造成全台模仿效應，各大眾運輸都傳出遭到有心人士恐嚇。高雄捷運昨（22）日晚間也發生惡作劇恐嚇，一名20歲李姓男子於捷運站故意按下緊急電話警鈴，謊稱捷運內有炸彈客，警方3小時後於台南逮獲李嫌，並將他移送地檢署偵辦，檢方複訊後已向法院聲請羈押。

▲▼李姓男子惡作劇按警鈴謊稱有炸彈客。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼李姓男子惡作劇按警鈴謊稱有炸彈客。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼李姓男子惡作劇按警鈴謊稱有炸彈客。（圖／記者許宥孺翻攝）

22日晚間，高雄警方接獲報案指出，高雄捷運巨蛋站內有民眾按下緊急電話警鈴，表示捷運站體內有炸彈客。專案小組調閱監視器，發現一名男子故意觸動警鈴，立即循線逮人。

警方調查，李姓男子當時在捷運紅線巨蛋站內故意按警鈴，謊報有炸彈客，隨後晚間9點09分搭乘北上列車抵達捷運左營站，下車後又故意按緊急按鈕離開，並轉搭台鐵前往台南。

▲▼李姓男子惡作劇按警鈴謊稱有炸彈客。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李姓男子於台南遭逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組3小時後於台南市查獲李姓嫌犯，他表示，近期看到新聞大肆報導，他手癢忍不住，也想要「幹點什麼事」，才會去按警鈴。警方調查發現，李嫌沒有穩定工作，曾有偷竊、詐欺等案底，平日四處為家偷拐騙，全案依刑法151條恐嚇公眾危安及第305條恐嚇危害安全等罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

檢方認為，李姓嫌犯恐有再犯之餘，已向法院聲請羈押。另李嫌違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款，將處新台幣1萬至100萬罰鍰。

12/21 全台詐欺最新數據

快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

【變裝日本浪人】22歲男背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

中媒「提前報導張文墜樓」？1功能釀誤會

中媒「提前報導張文墜樓」？1功能釀誤會

12月19日晚間，捷運台北車站及中山站發生隨機傷人事件，釀4死11傷。案發隔天，社群平台開始熱傳一張中國媒體的微博貼文截圖，稱該貼文顯示於12月19日18時24分發布，但內容卻提及凶嫌在中山站砍傷多人後墜樓，引發不少網友質疑，中國媒體是否在凶嫌實際墜樓前，就已「提前得知案情」。對此，台灣事實查核中心澄清，「傳言源於未釐清微博發文時間顯示機制」。

高雄時代大道路面下陷！騎士自摔慘縫12針

高雄時代大道路面下陷！騎士自摔慘縫12針

苓雅清潔隊舊址變身28樓住宅　隆大投資55億拚2032完工

苓雅清潔隊舊址變身28樓住宅　隆大投資55億拚2032完工

北捷隨機砍人案補償、保險、撫卹出爐　3死者家屬可申請180萬

北捷隨機砍人案補償、保險、撫卹出爐　3死者家屬可申請180萬

即／張文父母現身殯儀館！今相驗解剖遺體

即／張文父母現身殯儀館！今相驗解剖遺體

高雄高雄捷運炸彈客張文模仿

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

