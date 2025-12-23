請留宿酒友離開　彰化翁慘遭鐵片爆頭昏迷！搶救20天不治

▲彰化埔心鄉發生酒醉傷人致死事件。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一場酒後竟演變成無法挽回的悲劇！彰化縣埔心鄉本月2日上午發生一起重傷害案件，45歲李姓男子酒後，不明原因持大鐵片猛擊李姓屋主頭部，被害人當場重傷倒地、意識不清。老翁雖經緊急手術，但搶救20天仍因傷重不治。原先僅依殺人未遂罪嫌遭羈押的兇嫌，將面臨更嚴重的殺人罪責偵辦，李姓屋主一家人更是悲痛不已。

據了解，案發前一晚， 李姓男子及一名61歲張姓女友人到李姓老翁家中飲酒聚會。酒酣耳熱後，李男因不勝酒力，直接留宿屋內休息。隔日（2日）上午，李翁欲叫醒李男請他離開，李男卻情緒失控，隨手抓起一旁約手掌大小的厚重鐵片，朝對方頭部猛烈敲擊。

由於攻擊力道兇猛，李翁當場頭破血流，倒臥在地，客廳地板瞬間濺滿大量血跡，場面令人怵目驚心。在場的張姓女子目睹慘狀，嚇得立即報警求救。救護人員趕抵現場時，發現李姓老翁已意識不清，頭部有多處嚴重創傷，隨即將其緊急送往員林基督教醫院，後因傷勢過於嚴重，再轉院進行手術。

院方當時表示，患者到院時傷勢極重，右側頭部有硬膜下出血，經緊急手術後，昏迷指數僅有6分（滿分15分，3分為深度昏迷），情況極不樂觀。此外，老翁還有雙側氣血胸、腹部穿刺傷等複雜傷勢，雖經醫療團隊極力救治，與死神搏鬥長達20天後，最終於21日宣告不治。

本案發生後，行兇的李姓男子當場即遭警方逮捕，並因涉嫌殺人未遂罪，經檢方向法院聲請羈押獲准。隨著被害老翁因傷重去世，檢警將改依殺人罪嫌偵辦。