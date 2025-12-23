火葬場環評抗議聲中通過　王惠美：做對彰化有利的事

▲彰化縣規劃在芳苑鄉草湖村建設首座生命園區。（資料圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「彰化火葬場」昨日（22日）在激烈抗議聲中通過環境影響評估，預計農曆春節過後將進行發包工程，總經費7.8億分3年進行，彰化縣長王惠美今（23）日於就職七週年記者會，聯訪中被問到此事，以「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」回應爭議30年重大建設的推動理念。

▲彰化縣長王惠美就職7周年。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣長期面臨殯葬設施不足，為全台唯一未設火葬場的縣市。家屬必須到鄰近的台中、雲林及南投為親屬進行排隊火化、有的甚至必須等待，讓家屬面臨窘迫的困境。

縣府去年10月選定芳苑鄉籌建包含火化場的「彰化生命園區」，開發工程總經費為新臺幣7億8,473萬元。為利工程順利推動，縣府將採取 「一次發包、分年編列預算」 的方式執行。經費將分三個年度編列114年度編列 4,084萬元議會已經通過，115年度編列2億5,000萬元及116年度編列4億9,389萬2,498元。

▲彰化縣規劃在芳苑鄉草湖村建設首座生命園區，緊鄰殯儀館。（圖／縣府提供）

昨日進行環評審查，現場聚集自救會120人高喊「撤案」，激烈表達反對立場。會議進行至下午1時46分，最終宣布通過環評。反對民眾情緒激動，痛批縣府「藐視民意」，揚言抗爭到底。對此，彰化縣政府表示，將依法進行後續程序，並計畫於農曆春節過後啟動工程發包作業。縣府也強調，未來會持續與地方民眾溝通，尋求理解與共識。

在今日的「改造彰化ing」七週年記者會上，媒體詢問王惠美七年來最滿意的建設為何，她表示，最欣慰的是能「落實政策打開彰化，讓彰化能夠有無限的發展」。她進一步指出，火葬場的設立即是「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」。她認為，從交通、產業到都市計畫的三合一策略，正是為了回應城市成長的整體需求，為下一代奠定基礎。

▲彰化縣規劃在芳苑鄉草湖村建設首座生命園區，自救會多次抗議陳情。（圖／ETtoday資料照）

當被問及七年來彰化的改變時，王惠美語帶幽默地反問記者「你們自己沒有感覺嗎？鄉親應該都有很深的感覺啊！」她強調，改造彰化是現在進行式，縣府團隊正努力讓各項重大建設，如捷運路網、產業園區開發等，喊話立委及下屆縣長一起努力，加速實現。