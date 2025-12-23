車庫面交170萬元　車手「沒報酬」被判關1年半

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）去年3月間加入詐騙集團擔任取款車手，並聽從上級指示，前往指定的車庫向受害者收取170萬元，結果他不僅沒有拿到報酬，還因為此案挨告。橋頭地院法官日前審理之後，依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處阿哲有期徒刑1年6個月。

▲阿哲擔任車手幫助詐團取款170萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲今年3月間加入一個詐騙集團，並擔任該詐團的取款車手；詐團其他成員先是透過LINE與受害者聯繫，聲稱可以參與投資股票獲利，等到受害者上鉤之後，再和對方約定面交投資款項。

接著，阿哲收到詐團上級指示，前往約定的車庫與受害者碰面，並當場收下170萬元，再將偽造的收據交給對方，隨後他再度依照指示前往高雄市橋頭區一間廟宇，把錢轉交給另一名詐團成員。

受害者發現被騙之後，憤而報警、提告。阿哲到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，但他強調自己沒有拿到報酬。

橋頭地院法官認為，阿哲正值壯年，卻不思依循正途獲取所需，反而為了賺快錢，加入詐團擔任車手，造成受害者財產損失，考量到他始終坦承犯行，但至今仍未與受害者達成和解或取得原諒，最終依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年6個月，全案仍可上訴。