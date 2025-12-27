初選後會挺對方？　林俊憲嗆「等對手承諾」、陳亭妃喊民調全贏

▲2026民進黨台南市長提名政見會，林俊憲受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，綠委陳亭妃、林俊憲兩人競爭激烈。在媒體學者提問環節，媒體人林育卉提問，初選過後，會如何支持勝出的對手？林俊憲回應，如果輸了就支持對手，「但如果我贏了你也要支持我啊，自己也在等陳亭妃做承諾」。陳亭妃則回應，這對她來說不是問題，自己在所有民調都是贏的，「8年前初選過後、自己就站在黃偉哲的台上大力助選」。

林俊憲表示，民進黨不怕初選、已經初選二十多年了，初選最重要的就是黨員要盡責任、遵守黨紀，自己最早公開說，初選結果一定接受，如果輸了就支持對手，「但如果贏了你也要支持我，自己也在等陳亭妃做這樣的承諾」。

林俊憲提到，黨內競爭難免，但民進黨不怕，自己相信也把民進黨大部分團結好了，「包含二十多位議員、三位立委支持我，要打贏2026最重要就是團結，尤其初選過後」。

陳亭妃表示，這問題對她來說一點都不是問題，當時自己也幫黃偉哲大力助選，這不是問題，這段時間，賴清德主席一直說不要黨內互打，「我們也希望在團結氣氛下，既然團結，大家不要黨內互打，不要猜測懷疑任何人」。

陳亭妃強調，自己在所有民調都是贏的，「這對我不是問題，8年前她就參加過初選、自己就站在黃偉哲的台上，畫面可以證明」。