談1219攻擊事件　陳亭妃拋「隨時演練」、林俊憲籲強化民防訓練

▲2026民進黨台南市長提名政見會，陳亭妃受訪。



民進黨台南市長初選陳亭妃、林俊憲2人競爭激烈，黨內今（27日）舉辦提名人政見會。談到治安問題時，針對近期的1219攻擊事件，陳亭妃說，從中央到地方增加所有戒備，而且不是發生事情才做，要持續不斷做；也不是發生事情才演練，是隨時要演練。林俊憲則說，「台灣太平安，沒有危機感」，要加強對民眾的宣導，國外發生這種事都有高度危機戒備，要加強民防訓練。

中央警察大學助理教授王智盛提問指出，台南治安有不錯的進步，其實要打造安心宜居城市非常重要，如果當選，如何強化台南治安，讓民眾更有安心感？

高風險熱區治安如何強化？高齡化民眾防治電信詐欺？特殊突發事件如何建立制度化機制？

首先回答的陳亭妃說，從議員到現在27年一直在研究熱區的問題，警力與民防單位，要結合起來，真的做點線面結合。她說，在政策白皮書中有提到，要增加警察人員的福利、裝備以及先進科技附加設施，否則再怎麼防備，還是沒有辦法第一時間保護民眾。

另外，針對高齡化詐騙，陳亭妃說，希望能真的深入做宣導，而不只是辦活動，現在就是辦活動大家吃吃喝喝，但詐騙手段日新月異，所以要有更進步的做法，要第一時間瞭解現在怎麼詐騙，透過民政系統告訴長輩，甚至深入到第一線，這才是最重要。一定要先了解現在最先進的詐騙是什麼，提醒長輩，還要從小孩開始了解嚴重性。

至於台北最近發生的突發狀況，陳亭妃說，非常遺憾，真的希望可以建構更完整的防備體系。這些突發事件，在公眾場所要給人民更多的安心，尤其最近在地方跑，很多媽媽都擔心坐高鐵、火車有沒有危險？因為台南還沒有捷運，所以應該要讓他們更安心。

陳亭妃說，從中央到地方增加所有戒備，而且不是發生事情才做，要持續不斷做；也不是發生事情才演練，是隨時要演練。相信陳亭妃，永遠跟大家站在一起，隨時演練，給大家最好的保護。

▲2026民進黨台南市長提名政見會，林俊憲受訪。



林俊憲提到，台南市的刑案發生率是不錯，但是台南市民對治安的感覺，六都倒數，這可能跟台南發生過幾件重大刑案有關。市民最痛恨的就是詐騙，治安問題處理起來很複雜，要從下到上、中央地方協力合作。

林俊憲說，所謂的熱點、交通場站，比較發生事件，要提高見警率，國外很多可以參考的案例，見警率的提升對於治安有很高的幫助。但提高見警率，在人力補充上，台南市警力缺乏，補足基層的警力需求。

另外，林俊憲也提到對警察裝備的支持，個人基礎的防衛裝備，最近台南才發生警察被攻擊但無線電卻故障的事情，像這種最基礎設備可用性、未來改善等，要好好檢討。同時結合科技，國外有很多AI輔助科技，可以了解判斷動作是不是有危險，去識別化協助警方。

「台灣太平安，沒有危機感。」林俊憲說，這次台北發生不幸事件，看畫面，嫌犯都已經丟煙霧彈，但很多經過的人也不覺得發生什麼大事，要加強對民眾的宣導，國外發生這種事都有高度危機戒備，要加強民防訓練。中央已經把民防訓練列為重要政策；此外，打詐更是中央地方要攜手合作的。