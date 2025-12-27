　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談1219攻擊事件　陳亭妃拋「隨時演練」、林俊憲籲強化民防訓練

▲2026民進黨台南市長提名政見會，陳亭妃受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲2026民進黨台南市長提名政見會，陳亭妃受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台南市長初選陳亭妃、林俊憲2人競爭激烈，黨內今（27日）舉辦提名人政見會。談到治安問題時，針對近期的1219攻擊事件，陳亭妃說，從中央到地方增加所有戒備，而且不是發生事情才做，要持續不斷做；也不是發生事情才演練，是隨時要演練。林俊憲則說，「台灣太平安，沒有危機感」，要加強對民眾的宣導，國外發生這種事都有高度危機戒備，要加強民防訓練。

中央警察大學助理教授王智盛提問指出，台南治安有不錯的進步，其實要打造安心宜居城市非常重要，如果當選，如何強化台南治安，讓民眾更有安心感？
高風險熱區治安如何強化？高齡化民眾防治電信詐欺？特殊突發事件如何建立制度化機制？

首先回答的陳亭妃說，從議員到現在27年一直在研究熱區的問題，警力與民防單位，要結合起來，真的做點線面結合。她說，在政策白皮書中有提到，要增加警察人員的福利、裝備以及先進科技附加設施，否則再怎麼防備，還是沒有辦法第一時間保護民眾。

另外，針對高齡化詐騙，陳亭妃說，希望能真的深入做宣導，而不只是辦活動，現在就是辦活動大家吃吃喝喝，但詐騙手段日新月異，所以要有更進步的做法，要第一時間瞭解現在怎麼詐騙，透過民政系統告訴長輩，甚至深入到第一線，這才是最重要。一定要先了解現在最先進的詐騙是什麼，提醒長輩，還要從小孩開始了解嚴重性。

至於台北最近發生的突發狀況，陳亭妃說，非常遺憾，真的希望可以建構更完整的防備體系。這些突發事件，在公眾場所要給人民更多的安心，尤其最近在地方跑，很多媽媽都擔心坐高鐵、火車有沒有危險？因為台南還沒有捷運，所以應該要讓他們更安心。

陳亭妃說，從中央到地方增加所有戒備，而且不是發生事情才做，要持續不斷做；也不是發生事情才演練，是隨時要演練。相信陳亭妃，永遠跟大家站在一起，隨時演練，給大家最好的保護。

▲▼2026民進黨台南市長提名政見會，林俊憲受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲2026民進黨台南市長提名政見會，林俊憲受訪。（圖／記者李毓康攝）

林俊憲提到，台南市的刑案發生率是不錯，但是台南市民對治安的感覺，六都倒數，這可能跟台南發生過幾件重大刑案有關。市民最痛恨的就是詐騙，治安問題處理起來很複雜，要從下到上、中央地方協力合作。

林俊憲說，所謂的熱點、交通場站，比較發生事件，要提高見警率，國外很多可以參考的案例，見警率的提升對於治安有很高的幫助。但提高見警率，在人力補充上，台南市警力缺乏，補足基層的警力需求。

另外，林俊憲也提到對警察裝備的支持，個人基礎的防衛裝備，最近台南才發生警察被攻擊但無線電卻故障的事情，像這種最基礎設備可用性、未來改善等，要好好檢討。同時結合科技，國外有很多AI輔助科技，可以了解判斷動作是不是有危險，去識別化協助警方。

「台灣太平安，沒有危機感。」林俊憲說，這次台北發生不幸事件，看畫面，嫌犯都已經丟煙霧彈，但很多經過的人也不覺得發生什麼大事，要加強對民眾的宣導，國外發生這種事都有高度危機戒備，要加強民防訓練。中央已經把民防訓練列為重要政策；此外，打詐更是中央地方要攜手合作的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝
脫口秀演員喊「走的是曹西平不是我」！　急刪文道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

忘戰必危！國軍秀肌肉回應中共軍演　強調安全不能寄託於任何幻想

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

2025年度最慘烈「翻車韓星」排行榜　影帝趙震雄退出演藝圈

蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動衝上前

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

【女肉身佔位踢鐵板】駕駛不理會倒車入格：她真的以為我不敢

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

台南議長跑票事件陳亭妃喊「關我什麼事」　郭國文：羞辱台派支持者

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面