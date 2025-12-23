　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國便秘是「認馬桶」？專家揭5大真相　關鍵3招助通暢

▲▼便祕,馬桶,上廁所。（圖／達志影像／示意圖）

▲出國老是便祕？其實背後有5大原因。（圖／達志影像／示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

不少人旅行時會遇到的「旅遊便秘」，一出國或換環境就好幾天上不出來。外媒報導指出，「旅遊便秘」其實相當常見，雖然不是正式醫學名詞，但臨床上確實常見到「因旅行引發的短暫性便秘」，甚至常伴隨腹脹不適，但其實背後有原因。

《CNA Lifestyle》採訪多名家庭醫師，整理旅行最常見的「卡便」原因包括：

一、水分攝取不足（飛機艙內乾燥、又容易少喝水）
二、長時間久坐（長途飛行或車程降低腸道蠕動）
三、飲食改變（旅行期間，纖維吃得少、油炸精緻食物變多、喝水變少）
四、作息被打亂與時差（腸胃也有自己的生理時鐘，作息和用餐、睡眠時間一亂，排便就容易不規律）
五、壓力或焦慮（例如不敢用陌生廁所、或刻意憋便意；另外，也有人會因接觸新環境、新食物與水源，導致腸道菌相變動，進一步影響排便。)

專家建議「行前就要開始準備腸胃」

預防方面，可在出發前幾天就把喝水量拉高、纖維量慢慢增加（不要一次暴衝，避免更脹氣），並盡量維持活動量與規律排便習慣。如果跨時區旅行，行前也要先調整睡眠、旅途中也盡量睡好，讓身體比較容易對時差適應。

專家提醒，酒精與咖啡因飲料，例如咖啡、茶、能量飲，可能加重脫水，長途移動或炎熱環境下更要節制、並用白開水補回來。建議可準備「腸胃友善備品」，例如方便攜帶的高纖食物，如乾果、燕麥棒、堅果、燕麥麩或洋車前子等，外食不方便時就能補足。

旅途記住三件事：多喝水、吃纖維、保持活動

報導提到，飲食上可優先選高纖食物，像是奇異果、梨子、木瓜、莓果、梅乾、燕麥、豆類、扁豆、沙拉、深綠色蔬菜、全穀類等，同時少吃油炸、糕點、太多乳製品與紅肉；喝水量也要比平常更積極，可用「尿色偏淡黃」當作水分足夠的簡單指標。

活動方面，不一定要運動，光是多走路、伸展、爬樓梯、行程間穿插短步行，都有助腸道蠕動。生活作息上，可以利用「飯後容易想上廁所」的生理反射，刻意把上廁所排在餐後，建立規律，也可先規劃好廁所地點降低焦慮。

12/20 全台詐欺最新數據

簡舒培批「北市警網失靈」大翻車！臉書遭灌爆：只會出一張嘴
被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了　拋3問要她回答
張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊
道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人
明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝
輝達「將出貨中國」收高1.45％！AI激勵科技股　台積電AD

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊大舉輾壓…收入斷崖崩跌數百萬

小孩病歷註記「PKU」　醫：看見這3字很心疼

年終航空貨運運價回落、農曆年前小旺季　明年因關稅已加恐不如今年

首批輝達H200將輸中！　美議員要求商務部公開出口申請細節

中油「三接弊案」內神通外鬼　高層開後門爆招標黑幕

張文「隨機砍人」密謀1年8個月　Google地圖洩漏奪命點

【女網友很機智勇敢】士林夜市凌晨傳男持開山刀亂晃！

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

變天！　「全台有雨」時間曝

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

冬至後「五大強運生肖」　

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

LINE聖誕節限定特效來了！2關鍵字秒觸發

「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！

周三冷氣團報到再探11度　耶誕節全台濕冷「高山有望降雪」

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚

北捷被質疑監視器失靈　董座：7支畫面無法回溯

日本買水「大罐比小罐便宜」　邊走邊喝狂被盯

他1句提醒上班族嗨炸　今年「剩8天可上班」

2025年快結束了，就有網友在社群平台發文，「提醒大家，今年你只剩8天可以上班」，沒想到隨口一句，瞬間引發大量共鳴，有人開始認真盤點自己的上班天數，有人已經準備出國放假，有人靠請假硬撐，也有人直言一天都不想再上，留言區彷彿變成大型年末倒數現場，氣氛超嗨。

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

變天！　「全台有雨」時間曝

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

五月天阿信重摔流血發聲了！　踩空墜2米高舞台「集滿F3親親安慰」

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

