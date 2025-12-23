出國便秘是「認馬桶」？專家揭5大真相　關鍵3招助通暢

▲出國老是便祕？其實背後有5大原因。（圖／達志影像／示意圖）

不少人旅行時會遇到的「旅遊便秘」，一出國或換環境就好幾天上不出來。外媒報導指出，「旅遊便秘」其實相當常見，雖然不是正式醫學名詞，但臨床上確實常見到「因旅行引發的短暫性便秘」，甚至常伴隨腹脹不適，但其實背後有原因。

《CNA Lifestyle》採訪多名家庭醫師，整理旅行最常見的「卡便」原因包括：

一、水分攝取不足（飛機艙內乾燥、又容易少喝水）

二、長時間久坐（長途飛行或車程降低腸道蠕動）

三、飲食改變（旅行期間，纖維吃得少、油炸精緻食物變多、喝水變少）

四、作息被打亂與時差（腸胃也有自己的生理時鐘，作息和用餐、睡眠時間一亂，排便就容易不規律）

五、壓力或焦慮（例如不敢用陌生廁所、或刻意憋便意；另外，也有人會因接觸新環境、新食物與水源，導致腸道菌相變動，進一步影響排便。)

專家建議「行前就要開始準備腸胃」

預防方面，可在出發前幾天就把喝水量拉高、纖維量慢慢增加（不要一次暴衝，避免更脹氣），並盡量維持活動量與規律排便習慣。如果跨時區旅行，行前也要先調整睡眠、旅途中也盡量睡好，讓身體比較容易對時差適應。

專家提醒，酒精與咖啡因飲料，例如咖啡、茶、能量飲，可能加重脫水，長途移動或炎熱環境下更要節制、並用白開水補回來。建議可準備「腸胃友善備品」，例如方便攜帶的高纖食物，如乾果、燕麥棒、堅果、燕麥麩或洋車前子等，外食不方便時就能補足。

旅途記住三件事：多喝水、吃纖維、保持活動

報導提到，飲食上可優先選高纖食物，像是奇異果、梨子、木瓜、莓果、梅乾、燕麥、豆類、扁豆、沙拉、深綠色蔬菜、全穀類等，同時少吃油炸、糕點、太多乳製品與紅肉；喝水量也要比平常更積極，可用「尿色偏淡黃」當作水分足夠的簡單指標。

活動方面，不一定要運動，光是多走路、伸展、爬樓梯、行程間穿插短步行，都有助腸道蠕動。生活作息上，可以利用「飯後容易想上廁所」的生理反射，刻意把上廁所排在餐後，建立規律，也可先規劃好廁所地點降低焦慮。