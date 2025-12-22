桃園男貼文「下一個張文」列39處恐攻點　警拘提建請羈押

記者陳以昇／新北報導

新北市林口警分局昨（21日）晚間接獲報案，有網友在社群平台 Threads 散布不當貼文，內容「我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點」，列出39個雙北捷運站，也在臉書貼「下一個張文，會出現」引發廣大網友恐慌。警方徹夜追查，今（22日）持拘票上門逮捕貼文的32歲林姓男子，辯稱「寫好玩的」，訊後依恐嚇公眾罪嫌移送法辦，並建請檢察官聲請羈押。

▼林口警方逮捕林姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，昨天晚間接獲多名民眾檢舉，指稱在社群軟體 Threads 上發現一則疑似散佈恐怖攻擊貼文。網友在文中以推測口氣，點名下一個可能發生暴力攻擊事件的公共場所，「我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點」，列出39個雙北捷運站，同時在臉書貼「下一個張文，會出現」。

由於言論造成社會不安，警方不敢掉以輕心，隨即成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦。透過科技偵查，迅速鎖定無業的林姓男子，並在掌握確切行蹤後，今天下午1時許，警方持拘票前往林男桃園龜山租屋處將他逮捕。

▲▼林姓男子在Threads及臉書的貼文 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

儘管林男到案後辯稱「寫好玩的」，但行為已涉及刑法第151條「以威脅公眾生命、身體、財產之事恐嚇公眾」。警方訊後將林男移送桃園地方檢察署偵辦，且因言論對社會治安影響甚大，建請檢察官予以羈押。林口分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。