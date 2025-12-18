　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

冬至暖心喝咖啡！小北百貨大杯現煮咖啡買一送一　最低一杯23元

▲小北百貨於12月21日冬至當天推出大杯現煮咖啡買一送一優惠，最低一杯只要23元，暖心又省荷包。（記者林東良翻攝，下同）

▲小北百貨於12月21日冬至當天推出大杯現煮咖啡買一送一優惠，最低一杯只要23元，暖心又省荷包。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

天氣轉冷、冬至報到，連鎖通路小北百貨替消費者準備暖心優惠，全台共有194家門市的小北百貨，12月21日冬至當天於指定門市推出「大杯現煮咖啡買一送一」活動，美式、拿鐵皆適用，平均一杯最低只要23元，讓民眾不論白天或深夜，都能隨時來杯熱咖啡暖身。

小北百貨表示，為深化24小時服務體驗，特別自北中南精選49家門市，導入現煮咖啡服務，使用UCC咖啡豆與優質鮮奶，打造「SHOWBA Caf′e」品牌，讓便利商店以外，也多了一個隨時能買到平價好咖啡的選擇。

▲小北百貨於12月21日冬至當天推出大杯現煮咖啡買一送一優惠，最低一杯只要23元，暖心又省荷包。（記者林東良翻攝，下同）

配合冬至節氣，小北百貨於12月21日限時一天，凡至咖啡限定門市購買大杯美式或大杯拿鐵，即可享同品項買一送一優惠。除單日活動外，平時也提供「大杯咖啡7折」常駐優惠，美式原價45元、折扣後32元；拿鐵原價55元、折扣後39元，銅板價就能喝到現煮咖啡。

▲小北百貨於12月21日冬至當天推出大杯現煮咖啡買一送一優惠，最低一杯只要23元，暖心又省荷包。（記者林東良翻攝，下同）

小北百貨也同步推出多重回饋，全台門市每日超過300項商品特價，加入小北會員還可獲得110元優惠券。相關活動詳情、咖啡限定門市名單，可至小北百貨官方粉絲專頁查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被K頭跌地！　可憐嬤仍護孫急喊：他沒有打我
快訊／合庫銀挨罰600萬！　行員台大醫院收款驚丟387萬害的
快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管
川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器
王世堅「一句重話」評不副署！　他白話翻3重點
遭李亞萍轟「大逆不道」鬧分家！　余祥銓喊冤發聲
Energy書偉洩當爸心聲...閃兵停工近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

厚植教育志工軟實力！南市教育局辦志願服務聯繫會報　強化數位管理效能

冬至暖心喝咖啡！小北百貨大杯現煮咖啡買一送一　最低一杯23元

賴清德出席成大沙崙醫院動土　盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

天災不斷仍交出亮眼成績單　台南農業拚國際、走向永續

8分鐘全對奪冠！嘉藥食品系陳筑婷　K Cup國際咖啡杯測賽摘金

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

非洲賴索托院童拜會市長獻唱感恩　黃偉哲：讓愛與希望跨越國界

使用人次翻倍成長！花蓮敬老愛心計程車規劃提高補助擴大辦理

通過率100%！超越全國平均48%　花工電子科乙級檢定術科全壘打

跨域不再迷路！　南分署YS助外文系青年轉職成功躍升「國貿尖兵」

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

厚植教育志工軟實力！南市教育局辦志願服務聯繫會報　強化數位管理效能

冬至暖心喝咖啡！小北百貨大杯現煮咖啡買一送一　最低一杯23元

賴清德出席成大沙崙醫院動土　盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

天災不斷仍交出亮眼成績單　台南農業拚國際、走向永續

8分鐘全對奪冠！嘉藥食品系陳筑婷　K Cup國際咖啡杯測賽摘金

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

非洲賴索托院童拜會市長獻唱感恩　黃偉哲：讓愛與希望跨越國界

使用人次翻倍成長！花蓮敬老愛心計程車規劃提高補助擴大辦理

通過率100%！超越全國平均48%　花工電子科乙級檢定術科全壘打

跨域不再迷路！　南分署YS助外文系青年轉職成功躍升「國貿尖兵」

鄭運鵬揭世曦違規發獎金「追回數千萬」　交通部要求制度化

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」　把別墅房間燒成廢墟…損失309萬

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

央行不加碼也不退讓　房仲曝鬆綁兩部曲

吳興整宅後再一案！　許淑華促成信義雅祥自主都更案

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

傳新竹市長選戰「綠黃合」王婉諭參選？　徐國勇：友黨都可以談

快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

明明難賺錢！「1類型店面狂開」他超不解　網曝關鍵：月收破百萬

退役少校一家都共諜！上尉兒判2年1月、舊識重判15年定讞

【強到像印出來的】設計系老爸不打草稿完美寫出餐廳立牌

地方熱門新聞

6米巨柴現身七股鹽山「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

桃園整合大數據　掌握新住民發展需求　

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職南市府比照因公致死協助家屬

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」安平觀音亭參訪獻唱

民進黨彰縣長提名民調：陳素月小贏2%

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

油污真相！台水證實溶解性廢油入淨水場

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理公益市集

黑松九年陪伴　桃園「永久綠旗」學校誕生

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

8分鐘全對奪冠！嘉藥食品系陳筑婷K Cup國際咖啡杯測賽摘金

心臟病不是突然來的　醫：三高病患是機率問題

更多熱門

相關新聞

8分鐘全對奪冠！嘉藥食品系陳筑婷K Cup國際咖啡杯測賽摘金

8分鐘全對奪冠！嘉藥食品系陳筑婷K Cup國際咖啡杯測賽摘金

咖啡杯測，拼的不是浪漫，而是毫秒級的判斷力。嘉南藥理大學食品科技系學生陳筑婷，日前參加「2025年第六屆K Cup國際咖啡挑戰賽」，在高壓賽制下以全對「大滿貫」成績，一路過關斬將，勇奪杯測組冠軍，展現嘉藥食品系在感官科學教育上的深厚實力。

爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　原因暖哭全網

爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　原因暖哭全網

租約到期！高雄14年「百貨地標」突結束營業　在地估接手價

租約到期！高雄14年「百貨地標」突結束營業　在地估接手價

由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資來台投資

由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資來台投資

星巴克今起連3天大杯以上買1送1

星巴克今起連3天大杯以上買1送1

關鍵字：

咖啡小北百貨買一送一

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面