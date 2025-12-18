冬至暖心喝咖啡！小北百貨大杯現煮咖啡買一送一　最低一杯23元

▲小北百貨於12月21日冬至當天推出大杯現煮咖啡買一送一優惠，最低一杯只要23元，暖心又省荷包。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

天氣轉冷、冬至報到，連鎖通路小北百貨替消費者準備暖心優惠，全台共有194家門市的小北百貨，12月21日冬至當天於指定門市推出「大杯現煮咖啡買一送一」活動，美式、拿鐵皆適用，平均一杯最低只要23元，讓民眾不論白天或深夜，都能隨時來杯熱咖啡暖身。

小北百貨表示，為深化24小時服務體驗，特別自北中南精選49家門市，導入現煮咖啡服務，使用UCC咖啡豆與優質鮮奶，打造「SHOWBA Caf′e」品牌，讓便利商店以外，也多了一個隨時能買到平價好咖啡的選擇。

配合冬至節氣，小北百貨於12月21日限時一天，凡至咖啡限定門市購買大杯美式或大杯拿鐵，即可享同品項買一送一優惠。除單日活動外，平時也提供「大杯咖啡7折」常駐優惠，美式原價45元、折扣後32元；拿鐵原價55元、折扣後39元，銅板價就能喝到現煮咖啡。

小北百貨也同步推出多重回饋，全台門市每日超過300項商品特價，加入小北會員還可獲得110元優惠券。相關活動詳情、咖啡限定門市名單，可至小北百貨官方粉絲專頁查詢。