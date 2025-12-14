　
地方 地方焦點

斥資3千萬降低行車風險　花蓮全面提升2金針山農路品質　

▲▼花蓮縣政府編列3千萬經費作為提升赤柯山及六十石山農路品質改善工程。（圖／花蓮縣政府提供前風災會勘照片，下同））

▲花蓮縣政府編列3千萬經費作為提升赤柯山及六十石山農路品質改善工程。（圖／花蓮縣政府提供前風災會勘照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於115年度擬訂新興計劃規劃辦理「玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山周邊農路設施改善工程」，並編列經費3,000萬元，作為提升農路通行安全及使用品質之重要建設項目，期能完善農業生產運輸動線，並兼顧觀光交通需求與公共安全。

玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山為本縣重要農業生產區域及觀光據點，周邊農路長期承擔農特產品運輸、農民耕作通行及金針花季期間大量觀光車流等多重功能。部分路段因鋪面老舊、道路線形不佳、視距受限及側溝排水功能不足，影響行車安全與通行效率，亟需整體檢討改善。

▲▼花蓮縣政府編列3千萬經費作為提升赤柯山及六十石山農路品質改善工程。（圖／花蓮縣政府提供前風災會勘照片，下同））

縣長徐榛蔚表示，農路為農業生產及地方發展的重要基礎設施，縣府推動本項農路改善工程，係基於農業生產安全、交通通行需求及觀光活動期間交通管理等實際考量，期能透過系統性改善道路條件，降低行車風險，提升農路整體使用效能。規劃透過本工程，針對道路鋪面整修、線形調整、排水系統改善及行車安全設施強化等項目進行整體提升，以確保農民耕作與農產運輸安全，並維持觀光旺季期間道路基本通行秩序。

農業處長陳淑雯說明，因115年度總體預算目前仍待縣議會完成審議程序，本項新興計劃相關工程需待完成審議始得啟動執行。在改善工程尚未正式推動前，縣府將請玉里鎮及富里鄉公所，依道路管理權責加強既有農路巡查、臨時修補及必要之安全警示與維護作業，以降低通行風險，確保農民及用路人基本通行安全。

花蓮校園老舊廁所大翻新　25所學校年底全完工

為持續優化學童的學習與運動環境，花蓮縣政府爭取經費1億3821萬元投入25所國中小老舊廁所整修，目前計畫已到完工階段。花蓮縣長徐榛蔚近日前往太昌國小及宜昌國小視察完工成果，為花蓮的下一代打造安全、美觀且具備教育意義的校園設施。

震災復建最後梁合攏　玉里高寮大橋獲金安獎

紅十字會捐款興建　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

斥資5600萬整修　蓮太平洋公園力拚月底啟用

睡前不要靜心？TikTok爆紅「邪惡15分鐘」竟然讓人睡更好

