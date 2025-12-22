　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本戶籍可寫台灣！　「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

▲▼日本參議員、台灣女婿瀧波宏文。（圖／翻攝instagram@hirofumitakinami）

▲日本參議員、台灣女婿瀧波宏文。（圖／翻攝instagram@hirofumitakinami）

記者吳美依／綜合報導

日本戶籍法修正新制5月上路，台灣民眾可在國籍欄位直接填寫「台灣」，不再被迫寫成「中國」或「中國台灣省」等。對此，日本參議員、「台灣女婿」瀧波宏文21日首度披露推動修法的幕後歷程。

《中央社》報導，瀧波宏文應邀在日本李登輝之友會演講時透露，他2002年與台灣籍妻子辦理結婚手續時，妻子國籍被登記為「中國」，向市公所反映，卻被告知「這是國家問題」。這種身分認同被否定的痛苦經驗，讓瀧波宏文開始關注這項議題。

瀧波宏文在日華議員懇談會擔任戶籍問題專案小組負責人，運用過去在法務省刑事局的任職經驗，精準掌握內部決策結構。他表示，成功關鍵在於選對時機點，趁著戶籍法進行重大修正，新增「讀音」登錄的機會，將台灣表記巧妙納入配套措施中，並以法務省省令處理，避免不必要的政治爭議。

▲▼總統蔡英文26日上午接見日本自由民主黨參議員瀧波宏文（TAKINAMI　Hirofumi）一行。（圖／總統府提供）

▲前總統蔡英文曾接見瀧波宏文（左四）一行人。其妻子瀧波史織（左三）也同行。（圖／總統府提供）

此外，推動過程也採取低調策略，作業「全面轉入檯面下」，直到今年1月省令草案進入公開徵詢程序，才正式對外宣布，最終省令也於今年5月26日正式施行。

瀧波宏文強調，這項突破並非憑空而來，而是建立在多年制度的累積之上。隨著在留卡、駕照、住民票等文件都逐漸能夠標示「台灣」，如今終於推進到最核心的戶籍制度，具有極大象徵意義。

妻子瀧波史織也表示，她是土生土長、在台灣出生成長的台灣人，直到赴美攻讀研究所，與丈夫成為同學，才因緣際會來到日本。雖然已經歸化日本國籍，但「出生地與故鄉始終在台灣」，未來將與丈夫攜手，繼續為台日關係努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
福原愛再婚橫濱男「已懷孕」　江宏傑大氣回應：祝福
徐若熙正式加盟軟銀！　首吐心聲：味全是永遠起點
美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」
快訊／黃金存摺飆新天價！　35公克抱1年賺近6萬
稱張文成績一定很好！　他點「解決問題根本關鍵」
捷運接炸彈預告！　警荷槍實彈巡邏
快訊／炸彈預告「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢
張文「論文獲政府補助48000元」　他再挖出IG、X帳號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

丹麥郵差送信最後9天！400年歷史畫下句點　郵筒拍賣最貴近萬元

掩蓋真相？淫魔富商檔案「川普1張照」一度被刪　司法部揭原因

高市民調持續走高！年輕人成堅實壁壘　67%認「沒必要」撤台灣有事

美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」

為了繼承爸媽遺產　19歲男「雇用朋友殺人」警破門驚見2爆頭屍

日本戶籍可寫台灣！　「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

威脅「炸國防部」已設置炸彈　南韓警方出手了！

2025全球觀光客最愛去　曼谷「狂吸3030萬人次」奪冠！

研究：僅1成民眾會挺身對抗暴徒　出於3個心理條件

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

丹麥郵差送信最後9天！400年歷史畫下句點　郵筒拍賣最貴近萬元

掩蓋真相？淫魔富商檔案「川普1張照」一度被刪　司法部揭原因

高市民調持續走高！年輕人成堅實壁壘　67%認「沒必要」撤台灣有事

美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」

為了繼承爸媽遺產　19歲男「雇用朋友殺人」警破門驚見2爆頭屍

日本戶籍可寫台灣！　「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

威脅「炸國防部」已設置炸彈　南韓警方出手了！

2025全球觀光客最愛去　曼谷「狂吸3030萬人次」奪冠！

研究：僅1成民眾會挺身對抗暴徒　出於3個心理條件

震撼彈！林志玲驚喜助陣洋基工程開幕戰　攜韓啦「四皇」點燃新竹

餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大氣回應了

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

百年台鐵老宿舍吃關東煮！圓山最美深夜食堂　免費熱湯無限續

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

藍委赴中　綠：若擋國安法案「赴中領旨、返台照辦」難以撇清

【最無奈表情】媽當年拒養　現在對米克斯唱歌唱不停XD

國際熱門新聞

中國又下最後通牒！要日撤回「台灣有事」　小泉防相冷回一句話

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

馬克宏宣布：法國啟動建造新核動力航艦　噸位翻倍

首爾大學爆期末考集體作弊　全班成績作廢

酷澎完了？南韓9座物流中心啟動無薪假

研究：僅1成民眾會挺身對抗暴徒　出於3個心理條件

天生雙陰道！情色網美宣布引退

路透：美國在委內瑞拉附近追緝第3艘油輪

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

關稅案將宣判　川普敗訴機率偏高

「肉體交疊」海上漂！男女躺浮床激戰

家樂福18歲女店員爆紅！　店長急聘保全

余先生為何衝向死神　神經學研究曝真相

2025全球觀光客最愛去的城市是它！

更多熱門

相關新聞

中國又下最後通牒！要日撤回「台灣有事」　小泉防相冷回一句話

中國又下最後通牒！要日撤回「台灣有事」　小泉防相冷回一句話

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發北京強烈不滿。中國接連祭出外交與政治施壓措施，要求日方撤回發言，但東京方面至今未見讓步。近日中方再度要求高市收回涉台說法，日本防衛大臣小泉進次郎在公開記者會上明確表示「根本沒有撤回的必要」，引發網友大讚。

美國製造TOYOTA逆輸入賣回日本

美國製造TOYOTA逆輸入賣回日本

北韓痛批：日本擁核武將釀人類巨大災難

北韓痛批：日本擁核武將釀人類巨大災難

日母子4人陳屍住家　警排除他殺

日母子4人陳屍住家　警排除他殺

2台籍車手「赴日詐騙」遭逮　竟都未滿20歲

2台籍車手「赴日詐騙」遭逮　竟都未滿20歲

關鍵字：

日本戶籍法瀧波宏文瀧波史織台日友好

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面