日本戶籍可寫台灣！　「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

日本戶籍法修正新制5月上路，台灣民眾可在國籍欄位直接填寫「台灣」，不再被迫寫成「中國」或「中國台灣省」等。對此，日本參議員、「台灣女婿」瀧波宏文21日首度披露推動修法的幕後歷程。

《中央社》報導，瀧波宏文應邀在日本李登輝之友會演講時透露，他2002年與台灣籍妻子辦理結婚手續時，妻子國籍被登記為「中國」，向市公所反映，卻被告知「這是國家問題」。這種身分認同被否定的痛苦經驗，讓瀧波宏文開始關注這項議題。

瀧波宏文在日華議員懇談會擔任戶籍問題專案小組負責人，運用過去在法務省刑事局的任職經驗，精準掌握內部決策結構。他表示，成功關鍵在於選對時機點，趁著戶籍法進行重大修正，新增「讀音」登錄的機會，將台灣表記巧妙納入配套措施中，並以法務省省令處理，避免不必要的政治爭議。

此外，推動過程也採取低調策略，作業「全面轉入檯面下」，直到今年1月省令草案進入公開徵詢程序，才正式對外宣布，最終省令也於今年5月26日正式施行。

瀧波宏文強調，這項突破並非憑空而來，而是建立在多年制度的累積之上。隨著在留卡、駕照、住民票等文件都逐漸能夠標示「台灣」，如今終於推進到最核心的戶籍制度，具有極大象徵意義。

妻子瀧波史織也表示，她是土生土長、在台灣出生成長的台灣人，直到赴美攻讀研究所，與丈夫成為同學，才因緣際會來到日本。雖然已經歸化日本國籍，但「出生地與故鄉始終在台灣」，未來將與丈夫攜手，繼續為台日關係努力。