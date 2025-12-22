　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市民調持續走高！年輕人成堅實壁壘　67%認「沒必要」撤台灣有事

▲▼日本首相高市早苗在民調上依舊維持高支持率。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗在民調上依舊維持高支持率。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗內閣10月上任至今將邁入第3個月，各大民調顯示仍維持在67%至68%的高支持率，尤其在年輕與青壯年的支持度更突破7成。儘管高市因「台灣有事」相關發言引發日中關係緊張，部分民眾憂心恐衝擊日本經濟，但整體社會對高市內閣的對中立場與施政方向仍給予相對正面的評價。

根據日媒《朝日新聞》於20、21日進行的全國電話民調，高市內閣支持率為68%，自10月內閣成立以來，已連續3個月維持近7成的高支持度。針對高市對中國的態度，55%受訪者給予肯定，僅30%不給予肯定。

對於高市內閣對中政策給予正面評價的受訪民眾中，其內閣支持率更高達89%，顯示外交立場與內閣支持之間具有高度連動性。

雖然高市早苗11月初在眾議院就「台灣有事」的答辯內容，導致日中關係明顯降溫，但多數民意並未因此全面否定其立場。《朝日新聞》調查指出，對於日中關係惡化是否影響經濟，53%受訪者表示「相當」或「某種程度」感到憂心，但也有45%認為「不太擔心」或「完全不擔心」，而後者對內閣的支持率達到80%。

日媒《共同社》同期民調亦顯示，高市內閣支持率為67.5%，較11月微幅下滑2.4個百分點，但仍維持高支持率。不支持率則為20.4%。針對「台灣有事」答辯是否不夠謹慎，57%受訪者認為「不覺得輕率」，明顯大於認為「輕率」的37.6%。不過，仍有近6成民眾認為，日中關係惡化可能對日本經濟造成負面影響。

在年齡層分析方面，日媒《產經新聞》引述共同通信調查指出，高市內閣在30代（30至39歲）以下年輕族群的支持率達73.7%，40至50代（40至59歲）也有72.4%，明顯高於60代以上（60歲以上）的59.6%。年輕與青壯年世代支持高市的主因，多半集中在「對經濟政策有所期待」，高齡族群則較重視其「領導力」。

政黨支持者結構亦顯示，高市內閣獲得執政黨自民黨支持者88.2%的高度支持，日本維新會、國民民主黨與參政黨支持者中，支持比例也偏高。即便在無黨派選民中，仍有超過5成表示支持。

另外，日媒《每日新聞》也公布20、21日實施的民調結果，表示即便高市內閣上任已滿2個月，但依舊維持67%的高支持率，其中在所得稅率「年收之壁」（提高年收入門檻）的調整與對中國的強硬姿態受到民眾高度肯定。同時，高達67%的民眾認為，高市「沒有必要」撤回「台灣有事」的發言。

12/20 全台詐欺最新數據

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

相關新聞

日本戶籍可寫台灣　台灣女婿揭正名內幕

日本戶籍可寫台灣　台灣女婿揭正名內幕

日本戶籍法修正新制5月上路，台灣民眾可在國籍欄位直接填寫「台灣」，不再被迫寫成「中國」或「中國台灣省」等。對此，日本參議員、「台灣女婿」瀧波宏文21日首度披露推動修法的幕後歷程。

威脅「炸國防部」已設炸彈　韓警出手了！

威脅「炸國防部」已設炸彈　韓警出手了！

台灣民意民調／五成八台灣人欣賞高市早苗　游盈隆：魅力橫掃全台

台灣民意民調／五成八台灣人欣賞高市早苗　游盈隆：魅力橫掃全台

中國又下最後通牒！要日撤回「台灣有事」　小泉防相冷回一句話

中國又下最後通牒！要日撤回「台灣有事」　小泉防相冷回一句話

美國製造TOYOTA逆輸入賣回日本

美國製造TOYOTA逆輸入賣回日本

關鍵字：

日韓要聞高市早苗台灣有事日本

讀者迴響

