寬心吃補過冬！醫曝「進補鐵三角」 聰明搭選補而不躁

記者王兆麟／花蓮報導

古話說：「立冬補冬，補嘴空」。為確保民眾安心享用薑母鴨、羊肉爐等應景食品，花蓮縣衛生局自11月起至賣場、餐飲業者等場域進行「冬令應景食品抽驗」。抽驗品項包含各式進補湯品、湯圓、丸漿類及火鍋料等共計40件。檢驗項目包含防腐劑、甜味劑、著色劑及微生物等計100項。檢驗結果全數符合規定，保障民眾冬令進補的食品安全。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，立冬後天氣轉寒冷，人體開始進入閉藏階段，冬天進補是為來年增強體質、儲備能量的好時節，常見補品有燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、麻油腰花、藥燉排骨、十全大補湯等，補冬食材中的豐富蛋白質能增強身體保護力。民眾若因怕胖、慢性病的影響，想吃又不敢吃冬令補品，建議熟記「進補鐵三角」，聰明選擇聰明搭配，就可以寬心吃補過冬。

「進補鐵三角」原則，才能達到補而不燥的效果：

一、 根據體質調整：每個人的體質不同，因此進補的選擇需依體質調整。

容易口乾、皮膚乾燥者，可選擇滋陰潤燥的食材，如銀耳、蓮子等；易手腳冰冷、怕冷者，適合溫補的食材，如當歸、黃耆等，這樣才能發揮進補的功效。

二、 避免過於燥熱：進補的食材多數屬溫熱性，若過量食用或食材搭配不當，易引發「上火」症狀，過於燥熱容易引發口乾、便秘等。補氣血的食材，如枸杞、紅棗，以保持身體健康。

三、 循序漸進：進補不宜過量或一次性大補。補過頭易導致消化不良，適量為佳。每次進補可依個人狀況適量增減，循序漸進調理身體。





花蓮縣衛生局提醒食品業者，務必嚴格遵守食品安全衛生管理法相關規定，注重製作過程及環境衛生，共同維護食品品質。尤其應落實食品的低溫儲存規範，冷藏食品應保持在7°C以下、冷凍食品保持在-18°C 以下，有效抑制微生物生長，防止食品變質。

民眾若發現可疑違規食品，可至衛生福利部食品藥物管理署網站（http://www.fda.gov.tw/）查詢公告資訊，也可於上班時間撥打花蓮縣衛生局食品安全服務專線03-8226959洽詢。

