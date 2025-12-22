　
社會 社會焦點 保障人權

海陸上兵爆推中尉排長！　勒頸嗆「弄死你」下場曝光

▲國軍傳出上兵對中尉排長動粗。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者張靖榕／綜合報導

海軍陸戰隊66旅工兵連一名志願役張姓上兵，因不滿傅姓中尉排長，今年3月在桃園市龜山區慧敏營區內與對方發生衝突，動手將傅推倒在地，並以右臂勒住其頸部，當場出言恐嚇「弄死你」。桃園地方法院考量張男犯後認罪，並且已與被害人達成和解，改以簡易判決，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

上兵因不滿排長竟動粗，還嗆要「弄死他」

判決指出，24歲張男原為海軍陸戰隊66旅工兵連上兵工兵，案發於今年3月30日傍晚6時許。張男當時在營區內，因故與同連、但非其直屬長官的傅姓中尉排長發生爭執，心生不滿之下，公然違反軍中紀律。

張男先是將傅姓排長用力推倒在地，隨後再以上前以右前臂勒住對方頸部，除肢體暴力外，並對上官出言叫囂，揚言「有本事就不要出大門」、「要弄死你」等語，行徑已構成對上官施強暴。事件發生後，部隊通報上級，張男隨即被移送桃園憲兵隊偵辦，桃園地檢署依相關罪嫌起訴，並向法院求處重刑。軍方也於案發後將張男汰除，於5月1日退伍。

雙方和解，法官判刑期得易科罰金

桃園地院在簡易判決中指出，張男犯案時仍為現役軍人，即便審理時已退伍，仍應適用《陸海空軍刑法》。法院認為，張男本應遵守軍中法治與紀律，卻因細故對上官施以暴力並出言恐嚇，已對軍隊紀律與軍中倫常造成不良影響，也使被害人心生恐懼。

不過，法官審酌張男犯後坦承犯行，無前案紀錄，且已與傅姓排長達成調解並賠償損失，兼衡其教育程度、職業背景、犯罪動機與手段等情狀，最終量處有期徒刑3個月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，期盼其經此判決能知所警惕。





海軍陸戰隊上兵中尉排長

