國際

雙屍命案！凶嫌落網驚語「是蟑螂叫我殺的」　2孩驚恐目睹

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲新墨西哥州發生一起離奇謀殺案。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國新墨西哥州發生詭異案件，25歲的埃爾南德斯（Alexis Hernandez）在民宅內殺害2名男性，落網後竟向警方供稱，犯案動機是因為收到「一隻蟑螂」傳來的訊息。

NBC等美媒報導，本案7日晚間發生在阿布奎基市（Albuquerque）。警方10時30分趕抵現場時，嫌犯就站在門口，腰間掛著手槍，臀部掛著海軍陸戰隊佩刀。他自稱是海軍陸戰隊員，並表示屋內有2具遺體，「我必須做我該做的事。」

逮捕令顯示，屋內一名男子頭部中彈身亡，另一名男子身上有刀傷，但確切死因尚未公布。現場還有另外3名成人與2名幼童目睹案發經過，所幸未受傷害。

埃爾南德斯接受偵訊時表示認識2名死者，其中一人是屋主兼房東，但他宣稱這位「朋友」最近一直跟蹤自己，還在燈具裡安裝攝影機。

此外，埃爾南德斯宣稱聽見通風口傳出「詭異聲音」，並且收到來自一隻蟑螂的「加密訊息」，告訴自己必須殺掉房東，因為房東討厭蟑螂。

▲▼「蟑螂叫我殺人！」　他一抓狂刀槍齊發殺2人。（圖／翻攝貝納利洛郡警長辦公室）

▲埃爾南德斯宣稱被「一隻蟑螂」要求殺人。（圖／翻攝貝納利洛郡警長辦公室）

埃爾南德斯表示，案發當天被2名死者帶到屋內較隱密的房間時，立刻感覺遭受生命威脅，於是掏出事先購買的格洛克（Glock）手槍，首先朝著房東開槍，接著在廚房殺害另一人，到車上重新裝彈後，又返回現場開槍，直到確信2人均已死亡。

埃爾南德斯還向警方表示，犯案後不知道該怎麼辦，才會留在現場亂晃。他知道2個孩子目睹殺人過程，但自己不會傷害小孩。

根據貝納利洛郡（Bernalillo County）警長辦公室聲明，埃爾南德斯面臨2項謀殺罪指控，被收押於大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center），尚不清楚是否已聘請律師。

相關新聞

男童耳朵痛！ 夾出「整隻活蟑螂」還在動

男童耳朵痛！ 夾出「整隻活蟑螂」還在動

柬埔寨金邊一名男童日前因耳朵疼痛和持續耳鳴求診，醫師檢查後竟發現一隻活蟑螂在他耳道深處爬行，經過幾分鐘才將這隻仍在蠕動的昆蟲完整取出。

袋裝麵包出現「活蟑螂」！　密封空間竟能存活

袋裝麵包出現「活蟑螂」！　密封空間竟能存活

美國海陸250周年　連長大玩《絕地戰兵2》哽

美國海陸250周年　連長大玩《絕地戰兵2》哽

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

巨蟑攻入九州　人孔蓋瘋狂竄出

巨蟑攻入九州　人孔蓋瘋狂竄出

蟑螂海軍陸戰隊動機新墨西哥

