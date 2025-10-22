美國海陸250周年放《絕地戰兵2》主題曲　連長上台：覺得眼熟嗎？

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國海軍陸戰隊日前在加州彭德爾頓營舉辦成立250周年典禮。豈料，海軍陸戰隊連長Kagan Dunlap上台時，竟播放《絕地戰兵 2》的主題配樂，並在演講時說出經典台詞，引起網友瘋傳。

Dunlap於18日參加典禮，上台時特地播放《絕地戰兵 2》的入場音樂，並在台上說，「覺得眼熟嗎？這樣的景象正到處在這個星球發生當中，下個遭殃的可能就是你。除非你做出此生最重要的決定，證明你有享受自由的實力和勇氣，加入海軍陸戰隊」，與《絕地戰兵 2》開頭的台詞一模一樣，僅將銀河改成星球、絕地戰兵改為海軍陸戰隊。

有網友進行比對，發現Dunlap連說話節奏都與《絕地戰兵 2》相同，可見有下一番苦心，而這段影片也在Dunlap的IG獲得5萬讚、71萬觀看。

網友看完紛紛留言，「天啊,老兄! 做得好」、「甜蜜的自由！第一次看到的時候我以為是AI…老兄，你是傳奇」、「海軍陸戰隊生日快樂，上帝保佑你們，謝謝你們」、「官方玩梗，最為致命」、「為了管理式民主！為了超級美國！加入海軍陸戰隊」、「為了民主」。

《絕地戰兵 2》是去年相當熱門的第三人稱協力射擊遊戲，遊戲支援最多4人線上合作遊玩，並開放PC和PS5版跨平台遊玩，玩家將扮演精英士兵負責擊退來自四面八方的蟲族和機器人大軍，遊戲內容極端強調「超級民主」和「自由」，並由極度血腥暴力、強調殺戮的射擊畫面來進行反諷。

Kagan Dunlap於2014年加入海軍陸戰隊，在北卡羅來納大學教堂山分校（UNC Chapel Hill）完成軍官養成教育，並於2021年晉升為少尉。他在軍隊中擔任過多個職位，並曾派駐中東地區參與行動，時常透過YouTube、Instagram 和 Twitch 等社群媒體分享軍旅生活和個人觀點，累積了大量粉絲。他的內容涵蓋健身、第二修正案（保障人民持有和攜帶武器的權利）以及軍事相關話題。