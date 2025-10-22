　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國海陸250周年放《絕地戰兵2》主題曲　連長上台：覺得眼熟嗎？

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國海軍陸戰隊日前在加州彭德爾頓營舉辦成立250周年典禮。豈料，海軍陸戰隊連長Kagan Dunlap上台時，竟播放《絕地戰兵 2》的主題配樂，並在演講時說出經典台詞，引起網友瘋傳。

Dunlap於18日參加典禮，上台時特地播放《絕地戰兵 2》的入場音樂，並在台上說，「覺得眼熟嗎？這樣的景象正到處在這個星球發生當中，下個遭殃的可能就是你。除非你做出此生最重要的決定，證明你有享受自由的實力和勇氣，加入海軍陸戰隊」，與《絕地戰兵 2》開頭的台詞一模一樣，僅將銀河改成星球、絕地戰兵改為海軍陸戰隊。

有網友進行比對，發現Dunlap連說話節奏都與《絕地戰兵 2》相同，可見有下一番苦心，而這段影片也在Dunlap的IG獲得5萬讚、71萬觀看。

網友看完紛紛留言，「天啊,老兄! 做得好」、「甜蜜的自由！第一次看到的時候我以為是AI…老兄，你是傳奇」、「海軍陸戰隊生日快樂，上帝保佑你們，謝謝你們」、「官方玩梗，最為致命」、「為了管理式民主！為了超級美國！加入海軍陸戰隊」、「為了民主」。

《絕地戰兵 2》是去年相當熱門的第三人稱協力射擊遊戲，遊戲支援最多4人線上合作遊玩，並開放PC和PS5版跨平台遊玩，玩家將扮演精英士兵負責擊退來自四面八方的蟲族和機器人大軍，遊戲內容極端強調「超級民主」和「自由」，並由極度血腥暴力、強調殺戮的射擊畫面來進行反諷。

Kagan Dunlap於2014年加入海軍陸戰隊，在北卡羅來納大學教堂山分校（UNC Chapel Hill）完成軍官養成教育，並於2021年晉升為少尉。他在軍隊中擔任過多個職位，並曾派駐中東地區參與行動，時常透過YouTube、Instagram 和 Twitch 等社群媒體分享軍旅生活和個人觀點，累積了大量粉絲。他的內容涵蓋健身、第二修正案（保障人民持有和攜帶武器的權利）以及軍事相關話題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市緊急疏散住戶
宜蘭深夜擴大停班停課！　再增2里
左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的眼睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國海陸250周年放《絕地戰兵2》主題曲　連長上台：覺得眼熟嗎？

國際火線／進擊的鼓手：重金屬女首相高市早苗的挑戰

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

羅浮宮7分鐘世紀劫案「時間軸」全還原！驚悚過程曝光

上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

伊朗高官女兒婚宴「爆乳迎客」免戴頭巾！　影片外流遭罵雙標

歐盟擬列乙醇為致癌危險物　酒精乾洗手恐禁用

法前總統沙柯吉正式入獄！　隔離區單人牢房「不到3坪」

日本新首相高市早苗「內閣名單」出爐　今晚上任！

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

美國海陸250周年放《絕地戰兵2》主題曲　連長上台：覺得眼熟嗎？

國際火線／進擊的鼓手：重金屬女首相高市早苗的挑戰

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

羅浮宮7分鐘世紀劫案「時間軸」全還原！驚悚過程曝光

上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

伊朗高官女兒婚宴「爆乳迎客」免戴頭巾！　影片外流遭罵雙標

歐盟擬列乙醇為致癌危險物　酒精乾洗手恐禁用

法前總統沙柯吉正式入獄！　隔離區單人牢房「不到3坪」

日本新首相高市早苗「內閣名單」出爐　今晚上任！

雪山豪雨沖到「上游變色」　翡翠水庫急進場：不影響大台北水質

她搭新台馬輪「鞋子被噴精液」！軍人坦承：我射的　東引指揮部證實

東北風很強！3地區「紫紅一片」豪雨再2天　台灣旁現輸水怪

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠、柬埔寨倒數　過來人揭關鍵

美國海陸250周年放《絕地戰兵2》主題曲　連長上台：覺得眼熟嗎？

6種女人易得乳癌！　醫示警了：往往無聲無息

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看

48年老店公告熄燈！　內湖人哭了「從小到大的回憶」

國際火線／進擊的鼓手：重金屬女首相高市早苗的挑戰

古久保讚韋禮加控球穩定　點出黃子鵬對戰課題

【傳喚5男星到案】修杰楷、陳柏霖遭拘提！閃兵案展開第3波行動

國際熱門新聞

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

伊朗高官女兒婚宴免戴頭巾　遭罵雙標

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

女鼓手：重金屬首相高市早苗的挑戰

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

法前總統入獄　單人牢房不到3坪

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

200刀奪命！14歲嫌單戀學姐　闖廁所殘殺

上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

更多熱門

相關新聞

詹子賢界外球　古久保摀嘴偷笑

詹子賢界外球　古久保摀嘴偷笑

台灣大賽G3出現多次爭議判決，其中9局上詹子賢擊出左外野界外飛球時，裁判因「沒有畫面」而無法確認結果，成為場上焦點。轉播鏡頭也捕捉到樂天桃猿總教練古久保健二摀嘴偷笑的畫面，賽後他也坦言這樣的情況需要改善。

8男星「超狂軍旅背景」　王傑、戴立忍是海龍蛙兵出身

8男星「超狂軍旅背景」　王傑、戴立忍是海龍蛙兵出身

貴州景區推「無繩高空彈跳」　自由落體跳下去「一張網」撐著

貴州景區推「無繩高空彈跳」　自由落體跳下去「一張網」撐著

一甲子情深　屏東市表揚17對模範夫妻

一甲子情深　屏東市表揚17對模範夫妻

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

關鍵字：

海軍陸戰隊典禮模仿熱議響起

讀者迴響

熱門新聞

安心亞親揭和阿Ken真實關係

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

即／美股三大指數震盪　黃金重挫5%創4年最大跌幅

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

《英雄聯盟》傳奇中路實況遭盜

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／修杰楷道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面