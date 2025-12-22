士林夜市驚魂！29歲男持開山刀走動　稱被比中指要「討公道」

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區22日凌晨，士林夜市周邊出現1名男子手持大型刀械來回走動，引發民眾恐慌並緊急通報警方。警方獲報後迅速趕抵，循線將29歲的謝姓清潔工逮捕歸案，並查獲相關刀具。謝男供稱，因遭人比出不雅手勢心生不滿，才持刀欲「討回公道」。警方訊後，依違反《社會秩序維護法》將其移送法院裁處。

▲北市謝姓男子持開山刀在士林夜市，警火速追緝到人。（圖／Threads／hxuxxzi提供）

一名發文民眾表示，當下為確保自身安全，一邊撤離現場、一邊拍攝蒐證，同時提醒附近正準備收攤的攤商注意安全，並立即向警方報案；事後也主動向警方說明情況，並提供相關影片與照片協助調查。貼文曝光後引發網友熱議，不少人直呼「太可怕」、「最近真的要提高警覺」，也有人肯定發文者即時通報、提醒他人的作法。

警方循線追查後，於凌晨2時15分前往社子地區一處住處，將29歲、從事清潔工作的謝姓男子查獲，並在其機車內查獲相關刀具。謝男供稱，當晚因遭人比出不雅手勢，心生不滿，才攜帶刀具欲「討回公道」，涉案刀械則為網路購買。

警方調查指出，謝男過去曾涉及妨害自由、恐嚇、竊盜、毀損及傷害等案件。警方訊後認定其行為已影響公共安寧，全案依違反《社會秩序維護法》製作筆錄後，移送法院裁處。

由於該案屬行政裁罰案件，並非刑事犯罪，依法不適用刑事訴訟程序，警方亦未對謝男採取羈押或其他強制處分。

士林分局呼籲，民眾若發現可疑或危險行為，應以自身安全為優先，避免正面接觸，並即時通報警方處理，共同維護公共安全。